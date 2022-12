Consideran que suspensión de operaciones de Minera Panamá 'no es causa de arbitraje'

Para el abogado, la suspensión de operaciones no es una causa de arbitraje porque allí no se termina el contrato.

Ciudad de Panamá, Panamá/El comunicado de que Minera Panamá y el Gobierno han reanudado conversaciones, es recibido con beneplácito por muchos sectores. Para el abogado y especialista en derecho internacional, Francisco Carreira, es la única forma para salir de este tema.

Agrega que, lo primero que debe hacer Panamá es abandonar la percepción de que es un capricho por parte del Ejecutivo de continuar en un curso que no resolverá ningún problema.

“Yo creo que es bienvenido para todo el país el comunicado de que las partes están negociando”, recalcó.

Explicó que los anuncios de ambas partes sobre el arbitraje, uno, el gobierno contratando dos firmas de abogados de Estados Unidos para que manejen el tema de la minera, “como si en Panamá no hubiese abogados calificado”.

Por otro lado, la minera hablando de temas de arbitraje. “El arbitraje requiere acuerdo de las partes, requiere que haya una situación que cause perjuicios y que esos perjuicios sean arbitrables. La suspensión de operaciones no es una causa de arbitraje porque allí no se termina el contrato”, sostuvo.

Carreira dijo que una causa arbitral es que Panamá hubiese dicho “vamos a cerrar esto y se van”.

El jurista sostiene que en este momento no hay razones. Pese a lo anterior, reitera que lo importante es que se sienten y negocien, aunque se puede establecer una fórmula para discutir los puntos pendientes que es lo que le va a corresponder a Panamá.

Además, insta a Panamá a proyectar una imagen de que le da la bienvenida a la inversión extranjera.

Ayer, First Quantum comunicó que se reanudaron las conversaciones con Minera Panamá y el gobierno panameño.

En tanto, Carreira indicó que la transparencia ha sido abandonada por parte del gobierno, no solo en el tema de la minera, sino también en otras negociaciones como Panamá Ports.

El pasado 19 de diciembre de 2022, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional el contrato de 1997, ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para poner en cuido y mantenimiento la mina Cobre Panamá, el cual contempla el cese de operaciones comerciales.

En tanto, el Gobierno ha dicho que, a lo largo de este proceso, se ha trabajado con asesores legales internacionales y panameños, preparándose para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina.

Recalcan que la Resolución de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria que ordena a Minera Panamá a ejecutar un plan de cuido y mantenimiento para la mina de Cobre Panamá se mantiene vigente, y el Gobierno fiscalizará su pleno cumplimiento.