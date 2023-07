¿En qué consiste el permiso temporal de migración?

Ciudad de Panamá/María Isabel Saravia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración aclaró que el recién implementado permiso temporal de migración es parte de las medidas tipo amnistía que siempre sean tomado en Panamá y a diferencia del "Crisol de Razas" la normativa no es permanente en el tiempo como se mantuvo el programa creado en 2008, el cual provocó que los extranjeros ingresaran al país y permanecieran irregulares por un periodo de tiempo.

La medida solo aplicará para las personas que ya estén inmersos en el país, tienen un cierto nivel de arraigo y que no han pasado por un proceso migratorio.

Según Saravia este grupo de ciudadanos superan los 200 mil migrantes irregulares.

Remarcó que el cálculo que mantiene el Servicio Nacional de Migración es una proyección en base al saldo migratorio del país.

El permiso temporal de protección se otorgará por un período único e inamovible de dos años, de manera individual para cada solicitante, sin incluir a dependientes.

Antes de que expire el plazo del permiso temporal de protección, los beneficiarios deberán realizar el cambio de estatus por alguna de las categorías migratorias reguladas en el marco del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008.

Saravia aseveró que la irregularidad migratoria laboral ha ocasionado que en el país se registren casos de trata laboral, donde las personas no saben que tienen derecho al salario minino y que no se atreven a denunciar por el hecho de que su estancia en el país no ha sido visible.

Objetivos

Con esto lo que busca el gobierno, conforme con la funcionaria, es que las personas que se encuentran laborando y beneficiándose de subsidios en el territorio nacional, aporten y contribuyan al Tesoro Nacional y Deposito de Repatriación, como ya lo hacen otros extranjeros irregulares en el país.

Igualmente, tiene el propósito de brindar protección a la población migrante irregular que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, expuesta a riesgos y peligros relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y diversas formas de trata de personas.

En cuanto a la crisis migratoria latente en la región, recordó que Darién no es una ruta sino un Parque Nacional Protegido, sin embargo, más de 223 mil personas este año han transitado por el país a través de pasos irregulares asistidos desde otras latitudes.