Consumidores se quedaron esperando el arroz de primera en la feria del IMA en Chorrera ¿Qué sucedió?

Según se pudo conocer, la cantidad de arroz dispuesto a la venta no alcanzó para la gran cantidad de gente que se dio cita en la feria.

Este domingo 8 de septiembre, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), realizó su popular agroferia en el corregimiento de El Coco en el distrito de La Chorrera. Sin embargo, el arroz de primera, el más codiciado por los panameños no alcanzó para todos los que madrugaron con la esperanza de conseguir este producto a bajo costo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Según explicó Jorge Gamboa, organizador de la feria, el evento se realizó con la finalidad de recoger fondos para el Conjunto de Danzas y Expresiones chorreranas, quienes fueron invitados en febrero próximo al carnaval de Barranquilla en Colombia. Por tal razón, el IMA se ofreció a apoyarlos realizando la feria. No obstante, la cantidad de alimentos que se pusieron a la venta, especialmente el arroz de primera, que lleva meses escaseado a nivel nacional, no alcanzó para la gran cantidad de personas que se dieron cita desde tempranas horas de la mañana con la intención de obtener el preciado grano a bajo costo.

"Solamente dieron 600 boletos y hay gente que está aquí desde las 11:00 de la noche de ayer y no vamos a conseguir arroz porque hay una fila enorme que no tiene boletos”, expresó decepcionada una señora que no pudo comprar arroz. Otros, en cambio, dijeron que habían llegado a las 6:00 de la mañana y sí lograron obtener un boleto para comprar sus 20 libras de arroz.

En agosto pasado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el arroz de primera saldría de la lista del control de precio, tras descubrir graves irregularidades en el abastecimiento del grano de primera en a nivel nacional, revelando además que en los últimos años se habían pagado 800 millones en subsidio para un producto que nunca existió en el mercado.

Mulino calificó como toda una “macalucia” el tema de los subsidios que otorgaron las administraciones pasadas a una categoría de arroz que no existe en el mercado y asegurando que "nunca existió".

Ahora, el Estado dejará de compensar a los productores los 7.50 dólares por quintal de arroz húmedo y sucio a partir del 30 de abril de 2025, cuando finalice el ciclo agrícola. El anuncio del presidente abrió una caja de pandora que dejó a los arroceros y molineros enfrentados cara a cara acusándose mutuamente de haber creado el desabastecimiento del arroz.

Ante este escenario, la Asociación de Arroceros de Chiriquí, ya advirtió que es inminente un nuevo aumento en el precio de este grano, casi infaltable en la mesa de los panameños. Según los productores, al no contar con las compensaciones que recibían desde mucho antes de la pandemia, el arroz de primera tendría que volver a su precio de origen, que era 48 y 50 centavos y quizás los molinos tengan que aumentar algo más.

En medio de este escenario, Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), lanzó una advertencia a los molineros y recordó que aquellos que tengan compromisos con la nación a través de contratos ley, deben cumplir con lo pactado, toda vez que son los molineros los que abastecen de arroz a las ferias libres que desarrolla el IMA.