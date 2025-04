Contraloría suspende pagos por ACH a la Asamblea para verificar que no haya ‘botellas’; funcionarios protestan

Ciudad de Panamá/En la primera quincena de abril, la Contraloría General de la República suspendió temporalmente el sistema de pago electrónico (ACH) a los colaboradores de la Asamblea Nacional, como parte de una medida de control para garantizar que todos los funcionarios cumplan efectivamente con sus responsabilidades.

En lugar del tradicional depósito automático, funcionarios de la Contraloría realizan la entrega directa de los cheques correspondientes al pago de la primera quincena de abril, con el objetivo de "verificar que los funcionarios cumplan efectivamente con sus responsabilidades, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar que se continúe pagando a quienes no justifican su contratación".

Según informó la entidad, esta acción busca asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, evitando que se continúe remunerando a personas que no justifican debidamente su contratación. En Panamá, comúnmente a quienes no justifican debidamente su salario se les conoce como "botellas".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, velando porque cada centavo del presupuesto nacional sea utilizado de forma eficiente y responsable", se lee en un comunicado de la entidad.

Funcionarios de la Asamblea: "No somos botellas"

De acuerdo con fuentes legislativas la Contraloría está pagando despacho por despacho, mientras los funcionarios del Legislativo salieron de sus oficinas, en el edificio nuevo, y protestaron por lo que consideran un atropello de la Contraloría, por supuestamente tomarles fotos al momento de entregarles sus cheques. "No somos botellas", corean en protesta.

Los funcionarios fueron apoyados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, quien también salió de su oficina para aplaudir con ellos. Castañeda, quien ya, en su momento, cuestionó lo que considera una "humillación" a sus colaboradores escribió, hoy, en su cuenta de X que: "Acepto el rol fiscalizador de la Contraloría, y hemos abierto las puertas para que realicen sus funciones, NO permitiré la intromisión en las funciones propias de este primer Órgano del estado. Fiscalizar no es cogobernar. No estoy de acuerdo con humillar al funcionario".

Ante los señalamientos de que los auditores están tomando fotos a los funcionarios cuando reciben su cheque, la Contraloría anunció que "es falso que se estén tomando fotos a los funcionarios de la Asamblea Nacional al momento de recibir sus cheques de quincena. Las fotografías que se tomaron fueron únicamente a funcionarios de la Contraloría, como parte del proceso de verificación interna".

Karina Connell, de la Asociación de Trabajadores de la Asamblea, denunció que es ilegal lo que está haciendo la Contraloría. Aseguró que “nosotros trabajamos todos los días” y acto seguido anunció que, a partir de hoy, están en una huelga indefinida de brazos caídos.

Señores, nosotros no somos botellas. ¡Ya basta de la humillación, el acoso y la persecución al trabajador legislativo!”, expresó Connell.

El pago por cheque en la Asamblea ha hecho que algunos diputados reaccionen. Una de ellas fue la diputada de la bancada Vamos, Alexandra Brenes quien escribió: "Supuestamente hoy contraloría pagará por cheque y no por ACH, casualmente hoy la asamblea está llenísima. Le pido a los funcionarios honestos que se atrevan a denunciar a quienes hoy están viendo por primera vez y que solo vinieron a cobrar".

El pasado 20 de marzo, la Contraloría, a cargo de Anel 'Bolo' Flores entró a la Asamblea Nacional para auditar las planillas de la institución.