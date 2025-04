Ministro de Salud se refiere a las jornadas de vacunación y el memorándum de entendimiento con EEUU

Ciudad de Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que la próxima semana arranca en Panamá la Semana de Vacunación de las Américas, la cual, contó, se tuvo que adelantar al 28 de abril por la celebración del 1 de mayo.

Anunció que ya llegaron al país un millón trescientas mil dosis de vacunas contra la influenza, de las cuales un millón es para adultos y el resto, trescientas mil, para niños. Estas vacunas se suministrarán a la población del 23 al 29 de abril.

El titular de Salud también recordó que, para la Semana de Vacunación de las Américas, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se estarán aplicando todas las vacunas, al tiempo que pidió a la ciudadanía utilizar todas las vacunas tradicionales para erradicar las enfermedades.

Cabe recordar que Panamá es uno de los países donde los ciudadanos más se vacunan.

Boyd Galindo también lamentó lo sucedido el fin de semana, cuando una ambulancia acuática (lancha) se volcó, y en la cual perdió la vida una persona mayor que estaba siendo trasladada con Covid-19 desde Isla Colón, Bocas del Toro, hacia un centro de salud.

Memorándum

Por otro lado, el ministro se pronunció respecto a las opiniones que han surgido sobre la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos a Panamá y las posiciones de muchos panameños en relación con el memorándum, señalando que él leyó el documento y que este no compromete la soberanía, como se ha dicho.

“Yo sí me he leído el memorando de entendimiento y me duele que malos panameños y dirigentes sindicales digan que compromete la soberanía nacional. Yo me lo he leído párrafo por párrafo y no compromete un centímetro del territorio ni un gramo de nuestra soberanía. Este es el memorando de entendimiento número 24”, dijo.

El funcionario destacó que, hace una semana, se inauguró un centro de salud en Playón Chico, Guna Yala, donado por el Ejército de los Estados Unidos.

Ante el cuestionamiento por las opiniones de funcionarios estadounidenses sobre el Canal, señaló:

“Yo puedo hablar de lo que yo leí. El Presidente de los Estados Unidos puede decir lo que quiera a sus ciudadanos”, asegurando que el presidente José Raúl Mulino es un “hombre extraordinario”, que ha manejado “esta crisis al atender una petición de la primera potencia del mundo. Él la ha manejado perfectamente bien; que otros malos panameños quieran apropiarse de una petición como esta para decir mentiras, así como lo hacen con la ley de la Caja del Seguro Social, y levantar a un pueblo para que salga a las calles, como pusieron de rodillas a los otros dos gobiernos que han pasado, eso es otra cosa”.

Enfatizó que lo que se está diciendo es “una infamia”:

Yo creo que es una infamia. Yo no sé si son infiltrados que quieren que, a lo mejor, norteamericanos entren aquí y se cojan Panamá. Realmente es una infamia lo que están diciendo y haciendo”.

Además, señaló que también se dicen mentiras sobre la Ley 462, que reformó la Caja del Seguro Social.