Madre rompe el silencio tras intento de secuestro de su hija en Tocumen

Ciudad de Panamá/En Panamá sigue estremeciendo a la ciudadanía la cantidad de niños que se están perdiendo en el país. Aunque la mayoría de los casos se producen en el interior y en las comarcas, un caso reciente alertó aún más a la población.

¿Qué pasó?

El suceso corrió como pólvora por las redes sociales: se intentó secuestrar a una menor de 10 años en Buena Vista de Tocumen, lo que obligó rápidamente a las autoridades a actuar y detener a los sospechosos. A estos ya se les dictó una medida cautelar: deberán firmar todos los viernes por cuatro meses, se les prohibió acercarse al área de Buena Vista y se les impuso brazalete electrónico.

Precisamente, Mireily López, madre de la menor, contó hoy a TVN Noticias lo que le ocurrió a su hija el 6 de abril, al mediodía, cuando la envió a la tienda, que queda a unas cuadras de su casa. Al regresar, la niña le indicó que una señora la ayudó a abrir la puerta de la tienda y, afuera, “le agarra la carita, le dice que está bonita y le toma una foto, que según era para enseñársela a su hijo, porque se parecía a él”. Luego, la señora le dijo que se subiera al carro, porque “su esposo es policía y que la iba a llevar a su casa”.

La niña, de acuerdo con la madre, relató que en el auto había dos hombres y uno de ellos tenía el cabello largo, pero ella recordó que los policías no usan el cabello largo. Le preguntaron dónde vivía y la menor, de 10 años, dio una dirección errada.

“La señora llegó hasta la esquina de mi casa”, dijo López, quien aseguró que ella no conoce a la mujer.

López indicó que denunció a las personas, quienes fueron detenidas e investigadas por intento de privación de libertad. “Les dan medida cautelar para firmar los días viernes por cuatro meses y no pueden acercarse al área de Buena Vista, y se les impuso brazalete”, explicó. Sin embargo, no quedó conforme, porque —a su juicio— se ha presumido que todo fue una exageración. “Y no es así”, afirmó.

“Yo no había divulgado nada, porque el fiscal me dijo que no expusiera nada en redes, porque yo pensé que se iba a hacer algo el día de la audiencia. Pero yo tengo que hablar para que el pueblo opine, para saber si es normal que se le tome foto a un niño”, dijo la madre, quien además planteó que el esposo de la señora sí fue policía hace siete años, pero “le dieron de baja”.

Señaló que se siente “triste”, porque no hubo una condena contundente. Cabe recordar que el tema sigue en investigación.

López aseguró que “la señora, de acuerdo al fiscal, estaba amamantando, pero si usted ve en el video, esa gente está tomando, fumando y tenía los ojos rojos”.

En este caso, los vecinos fueron una fuente clave, ya que uno de ellos estuvo pendiente de todo lo sucedido.

En la actualidad, el delito de privación de libertad es de 1 a 3 años de prisión.

Por su parte, autoridades del Ministerio Público han planteado que, de los casos de niños desaparecidos en el país, faltan 20 por recuperar de los 190 que se han reportado.