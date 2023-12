Producto Interno Bruto Trimestral creció 8.9%, asegura la Contraloría

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante los primeros nueve meses de este 2023, el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) creció 8.9% en comparación con el mismo periodo del año 2022, así lo informó la Contraloría General de la República, en un comunicado emitido este viernes 29 de diciembre.

"Correspondió a un monto de B/. 57,639.7 millones, un aporte en los nueve meses de B/.4,687.9 millones más que el mismo periodo de 2022", detalló la institución.

En tanto, en el tercer trimestre, explicaron que, la economía nacional medida a través del PIBT, registró un incremento de 9.0%, con respecto al mismo periodo del 2022.

"Este indicador, valorado a precios del 2018 (en medidas de volumen encadenadas), registró un monto de B/. 19,539.1 millones para el trimestre estimado, que corresponde a un aumento de B/. 1,617.4 millones comparado con igual trimestre de 2022", indicó la entidad.

Resaltaron que, el incremento en el PIBT, está relacionado con la economía interna del desempeño de actividades como la construcción con valor de permisos representando un 34.8%, comercio al por mayor y menor con ventas de combustible en 14.6%, venta de autos en 15.5%, industria de producción de concreto en 18.8% y el comercio de venta de bebidas alcohólicas 12.7%, la electricidad con generación térmica en 2,128.0%, transporte terrestre en Mi Bus 12.1% y 4.0% en el Metro de Panamá, los servicios financieros en 3.7%.

Sin embargo, industrias como la energía hidráulica registraron una variación negativa en 38.1%, al igual que el sacrificio de ganado vacuno en 0.5% y en 1.3% en el porcino.

Según la institución, hasta septiembre, las exportaciones de minerales metálicos alcanzaron 112 mil 734 toneladas de concentrado de cobre, no obstante, no especifican si hubo o no un incremento con respecto al 2022, tampoco detallan el monto equivalente relacionado a estas exportaciones.

Por último, explicaron el crecimiento de las actividades económicas que guardan relaciones con otros países.

Detallaron que, en el transporte de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen se registró un incremento de 8.3% y el Canal de Panamá mostró también una variación positiva en 15.0% en los ingresos de peaje, mientras que, en la Zona Libre de Colón, se registró una disminución en las reexportaciones en 6.3% y en las operaciones portuarios en 3.0%.