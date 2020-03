Piden a ciudadanos actuar con responsabilidad en la guerra contra el coronavirus

El exministro de Salud y miembro de la Comisión Asesora del Coronavirus, José Terán reiteró que la única política que puede existir en estos momentos en el que el país se enfrenta al COVID-19, es garantizar una salud con calidad y seguridad a los panameños y no una política partidista.

“A mí me tocó en el 2000, tomar la decisión más difícil y dura; cancelar los carnavales, pero se tomó de manera responsable, se midió el impacto económico y el descontento social”, dijo el extitular.

Terán hizo un recuento de las luchas que ha tenido Panamá en materia de salud; desde la fiebre amarilla, malaria y cólera que combatieron los estadounidenses en la construcción del Canal, hasta la influenza hace poco tiempo, las cuales se pudieron controlar siguiendo indicaciones y mecanismos.

Según el exministro, quedarse en casa es la mejor manera de no contraer el virus.

El doctor reiteró que el aumento de cifras, dependerá de cada una de las personas, “las cifras se van moviendo conforme nosotros mantengamos las medidas impuestas por el Ministerio de Salud".

"Si esto no se controla la cantidad de casos sería intolerable y el país no está preparado, como no lo está ningún país del mundo y es seguro que viviremos con el coronavirus por muchos meses; dependerá de las medidas de contención del coronavirus", agregó.

Instó a la ciudadanía a no agotar los recursos alimentarios y de salud, por un momento de pánico, ya que esta es una guerra de larga duración, que no se arregla de la noche a la mañana y se debe actuar con responsabilidad.