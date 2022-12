Crisis social, uno de los escenarios más probables para Panamá en el 2023

Tras la crisis social y política que vivió el país en julio con las protestas populares por el alto costo del combustible, la comida y los medicamentos, pocos son los resultados que se obtuvieron posterior a la instalación de la mesa de diálogo en Penonomé, la cual permanece en suspenso desde el pasado mes de octubre.

Para el analista político José Eugenio Stoute, el hartazgo social no ha cesado, solo se ha profundizado, porque los problemas de fondo no han sido resueltos, ni mucho menos atendidas, por lo que no descarta que para el 2023, la paz social se vuelva a romper, ya que, la situación es insoportable.

“Se continúa el despilfarro, se continúa la corrupción, se continúa la burla al pueblo panameño”, puntualizó Stoute.

El analista dijo que en el 2023 la situación será muy grave.

Destacó que la Asamblea Nacional no puede quedar exenta de las causas que llevaron al estallido social, pues también “se han burlado de los panameños”, comparando el gasto de este Órgano del Estado con el de Colombia que, teniendo 296 curules, recibe 79 millones de dólares menos que la de Panamá.

Sin embargo, destaca que el presupuesto de la Asamblea lleva el aval del presidente de la República, calificándolo de “complicidad”.

Desmejoran los salarios en Panamá

Stoute también aprovechó para hablar del desmejoramiento en los salarios de los panameños, según cifras de la Organización Internacional de Trabajo, que asegura que el salario se ha reducido en un 25%, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que, en el 2021, 700 mil panameños vivían en la pobreza, además, indican que cerca de 400 mil panameños ganan menos de 600.00 dólares mensual.

Crisis de la CSS

Stoute expresó que el problema del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), tiene una mecha muy corta que en cualquier momento va a explotar.

Calificó como “irresponsable” la actuación del Gobierno, que dijo que no tenían el caudal político para tomar las decisiones, pensando en la reelección del 2024.

Destacó que esta situación pone en riesgo el grado de inversión del país, porque las calificadoras de riesgo ya están reduciendo la calificación al país.

Recordó que, ya en el 2019, el país estaba en una desaceleración económica que iba a más, entonces al aspirar a retornar a los números del 2019 se está aspirando a un país en crisis.

“No podemos esperar más, están conduciendo al país a una catástrofe y eso hay que decirlo”, aseguró.

Concluyó señalando que, El Salvador acaba de aumentar las pensiones mínimas a 400.00 dólares con menos capacidad económica que Panamá, preguntándose ¿Qué es lo que está pasando con la CSS?