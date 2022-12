¡Ajústese el cinturón!: 2023 no pinta bien en materia de economía

El 2022 ha sido un año de retos en materia económica para los panameños y el Gobierno debido a eventos externos como la guerra entre Ucrania y Rusia, la inflación en Estados Unidos, agregado al despilfarro en las finanzas públicas y el excesivo endeudamiento, lo que ha generado cambios en las perspectivas de las calificadoras de riesgo.

El economista Ernesto Bazán, también señala que el tiempo de la “mal llamada moratoria” en la que se ha postergado el pago de los deudores de bancos, que ha seguido generando intereses, crea un contexto donde el país está más endeudado, las personas están más endeudadas y las empresas están más endeudadas.

Entonces, con la inflación que fue en aumento en la primera mitad del año y ha disminuido en los últimos meses y el retiro de liquidez de los bancos, en el 2023 se sentirá esta menor liquidez, por lo que los bancos serán más restrictivos con el otorgamiento de créditos, los países tendrán menos acceso a financiamiento y al que se pueda acceder será a una tasa de interés bastante alta.

Para Bazán, la tasa de interés continuará creciendo en los próximos meses, ya que, la inflación solo se ha reducido de 9.1 a 7.1, y para que se pueda volver a los niveles normales, la inflación debe bajar al 2 % y eso requerirá un esfuerzo sustancial en la reducción de liquidez, lo que significa que el pago mínimo por las tarjetas de créditos subirá, las cuotas hipotecarias subirán, las empresas pagarán más intereses a los bancos y el país le costará más financiarse.

“Si el año 2022 fue retador, el 2023 será mucho más. En el caso panameño tenemos agravantes, tenemos la crisis del sistema de pensiones que se convierte en un jaque de parte de las calificadoras de riesgo, y si perdemos el grado de inversión, perderemos competencia”, indicó.

A esto, le agregó la crisis entre Minera Panamá y el Gobierno, que, en una eventual contingencia, en caso de no llegar a un acuerdo, los números son grandes, porque la valorización de la Minera no baja de 10 mil millones de dólares, por lo que, de no haber feliz acuerdo, el nivel de endeudamiento del país podría explotar.

De acuerdo con Bazán, el 2023 se caracterizará por la subida de tasas de intereses, indicando que, en Panamá, el 50 % de los depósitos son a plazos fijos de 6 a 12 meses con tasas pactadas, lo que significa que una subida generalizada en las tasas de intereses, los efectos demorarán al menos 6 meses en llegar al país.

Destacó que otro tema que habrá que analizar es la cartera modificada, que podría genera ejecuciones de propiedades.

La buena noticia, es que el economista no vislumbra una recesión mundial, debido a que la tasa de desempleo en Estados Unidos es muy baja, sin embargo, aconseja a la población no endeudarse en este momento, ya que es el peor momento para hacerlo porque la capacidad adquisitiva de las familias se ajustará por la inflación y mayores gastos de las cuotas bancarias.

También recomienda a quienes tengan deuda de tarjeta de crédito poder convertirlas en préstamos personales a largo plazo para generar alivios, ya que, las cuotas y tasas son más bajas. Además, aconseja reducir los gastos innecesarios para que las familias, empresas y el Estado puedan afrontar el 2023 de una mejor manera.

Para Bazán, durante la pandemia se hizo lo que no se tenía que hacer, pues en lugar de elevar el endeudamiento, lo que había que hacer era elevar la inversión.