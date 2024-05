CSJ declara inconstitucional ley que prohibía el uso y venta de cigarrillos electrónicos

La ley 315 de Junio de 2022 prohibía el uso, importación y comercialización del cigarrillo electrónico hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo declaró inconstitucional, lo cual hace que otra vez se puedan comprar y vender estos dispositivos en el país.

"El fallo lo único que hace es que el Ministerio de Salud no puede prohibir el consumo de cigarrillos electrónicos debido a que no existe una ley como tal, sin embargo, eso no impide al Ministerio de Salud debido a la evidencia científica a nivel internacional de recomendar el no consumo de este tipo de dispositivos ya que en realidad se conoce que solo con un mes de consumo prácticamente la persona puede acarrear un nivel de mortalidad más elevado, le produce un daño pulmonar irreversible" mencionó Jorge Rodríguez, médico familiar del Minsa.

Desde el Ministerio de Salud (Minsa) se apunta que en sus orígenes el cigarrillo electrónico pretendía que sus dependientes dejaran de fumar pero resulta todo lo contrario.

"La idea del dispositivo era tratar de dejar de fumar, con eso fue que lo promocionaron, sin embargo, los estudios luego de ello demostraron que las personas terminaban consumiendo ambos, no solo el cigarrillo electrónico sino el cigarrillo tradicional entonces la adicción era más elevada en comparación al consumo de uno solo de ellos" afirmó Rodríguez.

Aunque las autoridades de salud concluyen que en Panamá no hay un alto consumo de este tipo, lo preocupante es su mayor utilización entre jóvenes e incluso adolescentes al ser distales, electrónicos, su forma discreta y con aromas lo que lo hace atractivo a la población vulnerable.

Con información de Elizabeth González