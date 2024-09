Cuartel de San Miguel podría ser eliminado luego de 25 años de existir, residentes de oponen

Ciudad de Panamá/"Estamos sumamente preocupados, no aguantamos las balaceras en las mañanas, mediodía, tarde y noche", manifestó Yatzumaly Worrel, representante.

Así como Worrel, ese es el sentir de muchos residentes de San Miguel, Calidonia, que se sienten preocupados porque la estación de policía, que tiene años de existir, se encuentra cerrada desde hace dos semanas y, de acuerdo con los moradores, desde que la misma no está en funcionamiento, los pandilleros están tomando el control del área.

Que se quede, porque la verdad es que uno no puede salir, uno no sabe en el momento que uno sale, una bala te está tocando, porque nadie respeta a nadie, a ellos no les interesa si tú estás metido en el problema o no", opinan los residentes.