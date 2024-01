Cuestionamientos al informe del presidente Cortizo se hacen más fuertes

Ciudad de Panamá/La bancada diputados por la libre postulación se siguen pronunciando sobre el informe de gestión del presidente Laurentino Cortizo, dado a la Asamblea Nacional el pasado 2 de enero.

Para estos diputados, este informe no se ajusta en nada a la realidad que atraviesa el país e incluso hicieron algunos llamados de atención para que en la Asamblea Nacional se les de celeridad a proyectos de interés social y proyectos de ley que vayan eliminando el clientelismo para brindar mayor seguridad a un torneo electoral equitativo.

‘’Panamá no ha mejorado en educación, Panamá no ha mejorado en seguridad, Panamá no ha mejorado en transparencia y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas puras. No importa el tipo de discurso que quiera dar el presidente de la República, las estadísticas están ahí’’ sostuvo Gabriel Silva, diputado independiente, en la Asamblea Nacional.

El diputado Silva puntualizó que es importante tener los pies sobre la tierra ya que le quedan escasos meses al gobierno actual y es de suma importancia que en este tiempo se haga lo básico para asegurar unas elecciones trasnparentes y que sea respetada la voluntad de los ciudadanos panameños.

Otros diputados como Crispiano Adames, Zulay Rodríguez y Abel Becker abogaron para que se le prioridad al proyecto de ley 1007 que modifica la ley única de medicamentos que se encuentra en el punto 54 del orden del día en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Estos fueron algunos de los cuestionamientos que se dieron durante el periódo de incidencia en la Asamblea, hoy miércoles 3 de enero 2024.

Con información de Meredith Serracín.