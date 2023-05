Mujeres culminan curso de equipo pesado en el Inadeh

Coclé/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) llevó a cabo la ceremonia de finalización y entrega de certificaciones, del curso de Equipo Pesado realizado exclusivamente para 17 mujeres de La Pintada en la provincia de Coclé.

Las mujeres se capacitaron durante 370 horas de manera teórica y 70 horas en prácticas realizada en las instalaciones de Cobre Panamá, quién formó una alianza con el Inadeh para llevar a cabo dichas prácticas profesionales.

La ceremonia fue celebrada en Penonomé, y contó con la participación del secretario general de Inadeh, Ariel Ayala y el director del centro de Inadeh en Penonomé, Laysther Pérez.

"Mi mayor impulso para lograr esta meta han sido mis hijos, no ha sido fácil. Me gustó mucho la idea de operar un equipo pesado ya que ese era mi sueño, cuando se presentó esta oportunidad, no lo pensé dos veces" destacó la joven Elisneth Pérez participante del curso.

Pérez exhortó a las mujeres a seguir capacitándose y atreverse a tomar cursos en actividades no tradicionales para el género femenino sin importar la edad.

“No importa la edad, nosotras tenemos la capacidad para aprender de todo, las mujeres debemos seguir aprendiendo y no poner limitaciones”, dijo la recién graduada de Equipo Pesado.

Según el Inadeh, el programa forma parte de los compromisos adquiridos por la institución en materia de equidad de género, en el que buscan reforzar la participación de las mujeres en el desarrollo socioeconómico del país y su integración al mercado productivo a través de la formación profesional con énfasis en tecnología, oficios no tradicionales, gestión empresarial y emprendimiento.

En el año 2022, el 66% de los estudiantes que pasaron por las aulas del Inadeh, fueron mujeres. Ello demuestra el interés de las panameñas en la formación técnica y profesional.