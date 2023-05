Famoso youtuber Mr. Beast rifa 50 mil dólares en Instagram y hasta ‘la Ministra’ está participando

¿Ya compartieron su historia de Mr. Beast? El youtuber más popular del mundo tiene de vuelta y media las redes sociales tras anunciar una rifa de 50 mil dólares entre todos sus seguidores de Instagram como regalo de cumpleaños. El anuncio provocó que hasta la famosa Ministra de Panamá participara de la mecánica para entrar en la jugada y porque no, ser una de las ganadoras.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Mr. Beast anunció que celebraría su cumpleaños número 25, regalando $10,000 dólares a cinco personas de su larga lista de seguidores. Considerado uno de los creadores de contenido más ricos de la industria y cuyo nombre verdadero es Jimmy Donaldson, Mr Beast se ha vuelto muy popular por este tipo de concursos o desafíos donde regala miles de dólares a sus seguidores. En esta ocasión la dinámica es bastante sencilla. Todo lo que necesitas hacer para participar y ganar el premio es compartir su publicación en tu historia y etiquetar a alguien en los comentarios.

“Es mi cumpleaños, asique estaré dando $50,000 a cinco seguidores! ($10,000 a cada uno)” escribió en su post. “Todo lo que tienes que hacer es compartir esto en tu historia y taggear a alguien en los comentarios! También, si no me sigues no puedo mandarte por mensaje el dinero si ganas. Los ganadores serán seleccionados en 72 horas, enseñaré pruebas!”.

Como era de esperarse, el post ya acumula más de veinte millones de comentarios, lo que sugiere que quien sea que gane el premio en efectivo tendrá mucha suerte.

Como dijimos, esta no es la primera vez que Mr. Beast ha hecho un giveaway. De hecho, él ha construido casi toda su marca a base de estos concursos que le han ganado una tremenda fama, especialmente entre los más jóvenes. No obstante, esta vez, el desafío es mucho más sencillo que la mayoría de las cosas que les ha hecho hacer a las personas en sus videos.

Pero todo el revolú que ha generado Mr. Beast con este reto, no solo tiene como locos a sus seguidores en Norteamérica. Aquí en Panamá, las reacciones no se han hecho esperar y es que muchos panameños están participando con la esperanza de convertirse en uno de los ganadores de los 10,000 dólares. En ese sentido, ha sido ‘’La Ministra’’ la que se ha viralizado en redes con un video en donde de manera muy jocosa hace referencia a que está ‘llena de deudas’ pero está esperando las 72 horas para pagar con la plata de la rifa de MrBeast.

El video se hizo tendencia rápidamente, generando más de 12 mil likes y cientos de comentarios, incluso de personalidades como Sandra Sandroval y es que no hay nadie como “La Ministra” para darle ese toque divertido a cualquier tema.

Quién es Mr. Beast

Jimmy Donaldson arrancó su carrera como youtuber en el 2011, pero no fue hasta 2017 cuando comenzó su crecimiento. En 2022, logró los 100 mil suscriptores y desde allí su crecimiento ha ido en aumento. Actualmente, su canal tiene 151 mil suscriptores.

La mayoría de sus contenidos en YouTube son retos, en los que el público puede ganarse importantes sumas de dinero. También hay vídeos de ayuda, por ejemplo, uno de los más recientes que lleva por título mil personas sordas oyen por primera vez.

Este estadounidense es uno de los youtubers mejor pagos de la red social y acumula millones de seguidores y de dólares en sus cuentas bancarias.