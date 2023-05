Hijo de Camilo Sesto en estado deplorable: sin dientes, vestido de mujer y actuando errático

Camilo Blanes Ornelas, hijo único y heredero del fallecido cantante español Camilo Sesto ha copado los titulares de los diarios internacionales en los últimos días debido a unas preocupantes imágenes en redes sociales que han encendido las alarmas por su visible deterioro físico. Según cuenta su madre, Lourdes Ornelas, su hijo ha entrado en una fase de autodestrucción y teme que en cualquier momento ocurra una desgracia.

El hijo del popular cantante español ha estado en el ojo de la tormenta, luego que publicara una secuencia de fotos donde se le ve vestido de mujer, utilizando las pelucas de su padre y actuando de forma muy extraña. Además, las imágenes muestran el deterioro de sus dientes frontales, lo que pudiera estar asociado al consumo de drogas.

Pero esto no es todo, ya que el hombre de 39 años ahora dice sentirse mujer y ha decidido cambiar su identidad, pasando a llamarse Sheila Devil en su Instagram. En su perfil, Camilo aparece usando una peluca pelirroja y en tanga. En otras imágenes se le ve comer pizza mientras se hace un selfie en un espejo que muestra su trasero.

Su madre está desesperada

Lamentable por su edad, su familia no puede hacer mucho por él, ya que no es posible imponerle la voluntad de su madre, quien se encuentra muy afectada por la situación de descontrol que está sufriendo su hijo y que teme que tenga un gran impacto sobre su salud mental. De hecho, en unas declaraciones a la prensa, Ornelas dijo que su hijo Camilín no estaba en su mejor momento y que el problema radicaba en que él rechazaba cualquier tipo de ayuda.

“Es un tema muy muy duro. La situación es la que es. Se van a tomar cartas en el asunto, pero la ley no lo pone fácil”, reconocía Lourdes a la revista 'Semana'.

De momento, lo que se sabe es que Camilo Blanes ya ha cambiado el nombre de su cuenta de Instagram, que ha pasado de ser @camiloblanesoficial a @shelaw, y según cuentan los medios españoles, el nombre escogido no sería casualidad, ya que ‘Sheila’ significa ‘música’, una de las grandes pasiones del hijo del intérprete de Jesucristo Superstar.

En esta cuenta es donde comparte sus imágenes más llamativas como mujer desde la mansión que heredó de su padre en la localidad madrileña de Torrelodones.