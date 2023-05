'Nací en el cuerpo equivocado' | Reality ‘Desafío The Box’ presenta a su primera competidora transgénero

Desafío The Box

Daniela Taborda, es una modelo, estudiante de comunicación audiovisual, activista LGBTIQA+ y actualmente concursante del reality de convivencia y resistencia física de Caracol Televisión, “El Desafío The Box” y ha destacado en la televisión colombiana al ser la primera mujer trans en concursar en este programa.

Hace poco en una entrevista que otorgó al programa “La Red”, también de Caracol Televisión, Taborda contó un poco de su vida antes de las pantallas y algunos detalles de su proceso de transición.

“Nací en el cuerpo equivocado, por decirlo así. Soy una mujer trans desde que tengo uso de razón. Yo me acuerdo de que a los tres años me ponía una toalla en la cabeza y le decía a mi mamá, este es mi cabello (y) como que ellos no lo veían de ese modo como de, vamos a buscar ayuda profesional, vamos a mirar qué pasa acá” contó.

“Sufrí un poco de bullying porque nací en el cuerpo equivocado, por decirlo así” comentó también; con su familia, en cambio, la situación fue diferente, ya que todos poco a poco “comenzaron a asumir la responsabilidad, todo esto para que me sintiera bien” acompañándola en el proceso de transición.

Daniela Taborda, primera participante trans del ‘Desafío The Box’, quien compite por el equipo Alpha, contó su historia de vida. pic.twitter.com/c3LHQdXVsF — La Red Caracol (@LaRedCaracol) 7 de mayo de 2023

Comentó también que quizás fue su papá el que de pronto sintió algo de choque cuando la vio con el cabello largo; más, su abuelo fue un elemento muy importante en todo el proceso, ya que fue quien apoyó al progenitor de la activista, haciéndole entender lo que ella estaba viviendo y que esto fue también muy determinante con el resto de su familia, pues fue a partir de allí cuando comenzaron a reconocerla con el género femenino, con el que se identifica.

En cuanto al tema hormonal, al que ya había hecho alusión en el programa al expresar que sabía que en algún momento iban a comentar el tema de su testosterona, pero debido a que se había realizado el tratamiento de remplazo hormonal, por lo cual todos estaban en igualdad de condiciones.

“El tema hormonal fue como muy automedicado”, dijo en la entrevista, haciendo también un llamado a las personas para que estudien al respecto y adquieran conocimiento de especialistas y así evitar consecuencias a futuro.

“Quieren ver esa mujer curvilínea, súper sensual y yo creo que eso también parte de que nos entendamos como personas, y como mujeres, ante todo, que hay mucha diversidad de mujeres”, dijo, aprovechando el espacio para hacer un llamado a la sociedad.