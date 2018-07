Este jueves 5 de julio de 2018 estuvo cargado de información y aquí te compartimos algunas de las noticias más importantes, y que no debes dejar de leer antes de dormir.

1. Dirección de Contrataciones Públicas ordena suspender licitación de cuarto puente sobre el Canal

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió este jueves 5 de julio la acción de reclamo del consorcio Astaldi - Daelim contra la licitación pública para la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

2. Pleno de la Corte Suprema discutirá este lunes amparo presentado por Martinelli

No todo está perdido para la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Este jueves 5 de julio, magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pudieron ponerse de acuerdo si tienen competencia o no para continuar con el proceso sobre los pinchazos.

3. Juez absuelve a exviceministra Zulema Sucre en caso Gucci

El juez decimosexto penal, Enrique Pérez, absolvió a la exviceministra de Desarrollo Social, Zulema Sucre, del delito contra la administración pública, en modalidad de peculado, informaron fuentes a TVN Noticias.

4. Panamá entre los más buscados de Centroamérica y el Caribe en Google

La riqueza histórica, cultural y natural, la ubicación geográfica y la diversidad de Panamá siguen atrayendo a personas de todo el mundo y posicionándolo en el exterior como destino turístico.

5. ASEP anuncia aumento a la tarifa eléctrica

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) anunció este jueves 5 de julio un aumento en la tarifa eléctrica. Este incremento solo afectará a los clientes que consuman más de 300 kWh. El aumento será de 8.4%.

