Decreto 'Berenjena': la Policía activa 'controles más estrictos' en la Calzada de Amador y Casco Viejo

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde ayer, la Policía Nacional inició algunas acciones para garantizar el orden y la seguridad en la Calzada de Amador y el Casco Viejo, en ciudad de Panamá, según informó este viernes 27 de diciembre su director, Jaime Fernández.

Dijo que ya ha tenido reuniones con la Alcaldía de Panamá y se han reforzado las áreas de operación donde se desarrollará esa “operatividad nueva” por parte del municipio.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dio a conocer el pasado 24 de diciembre el Decreto Alcaldicio N°12-2024, denominado “Decreto Berenjena”, el cual elimina la vigencia de la "ley zanahoria" solo en dos áreas turísticas de la ciudad. El objetivo del mismo es promover el turismo de entretenimiento para fortalecer la economía nocturna en el distrito de Panamá.

Esta medida regula los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas como actividad principal, manteniendo los horarios generales ya establecidos: de domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 a.m., y de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 a.m.

Fernández dijo que para la Policía Nacional lo más importante es mantener el orden y, en el caso de la Calzada de Amador, desde ayer comenzaron a poner puestos de control más estrictos.

También dijo que con la capacidad del área se va a permitir la capacidad de autos que pueda soportar y han establecido la comunicación con MiBus para que intensifiquen la cantidad de buses en la zona para hacer una interconexión desde los estacionamientos hacia dentro de toda la calzada.

En el Casco Antiguo seguirán con puntos de control en la entrada y salida para mantener el orden.

Fernández indicó que ya se identificó a los vinculados al desorden en la Calzada de Amador.

Agregó que el Decreto Berenjena es algo ajeno a la Policía Nacional y les toca trabajar con lo que se apruebe y fortalecer las áreas para mantener el orden.

Sobre los toques de queda, dijo que fueron positivos y han ayudado al control de los homicidios y se han rebajado los robos.

Considera que el mes de noviembre fue “exitoso” y a la fecha del mes de diciembre están por debajo en comparación al año pasado.