Alcalde Mizrachi anuncia el decreto 'Berenjena' para potenciar el turismo nocturno en Amador y Casco Viejo

Ciudad de Panamá, Panamá/El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dio a conocer el Decreto Alcaldicio N°12-2024, denominado “Decreto Berenjena”, el cual elimina la vigencia de la "ley zanahoria" solo en dos áreas turísticas de la ciudad. El objetivo del mismo es promover el turismo de entretenimiento para fortalecer la economía nocturna en el distrito de Panamá.

Esta medida regula los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas como actividad principal, manteniendo los horarios generales ya establecidos: de domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 a.m., y de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 a.m.

Sin embargo, la medida introduce dos zonas especiales denominadas zonas de esparcimiento nocturno o diversión nocturna, donde los establecimientos clasificados bajo el nivel 2, artículo 2-A de la Ley 55 de 1973, que cuenten con permisos nocturnos y cumplan con los requisitos legales, podrán operar sin restricción de horario.

Estas zonas son solo la Calzada de Amador, desde la calle Van Hock hasta la Isla Flamenco, y el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Panamá. El resto de las zonas del distrito capital deberá mantener sus operaciones en el horario regular, como lo establece la "ley zanahoria".

Mizrachi aclaró que, para garantizar la seguridad de las personas y los turistas, la Policía Nacional redoblará la seguridad en estas zonas, manteniendo operativos y rondas policiales constantes a fin de mantener la seguridad de los visitantes durante sus actividades nocturnas.

La Policía va a intensificar su presencia, más unidades policiales, va a haber retenes y la Alcaldía va a estar haciendo sus inspecciones con mayor frecuencia que nunca”, indicó Mizrachi.

Además, el decreto establece que hoteles y salones de eventos están exentos de las restricciones horarias, siempre que las actividades se realicen a puerta cerrada, se respeten las normas de ruido y cuenten con un Informe Previo Favorable (IPF) y permiso nocturno vigentes expedidos por la Alcaldía de Panamá.

El decreto entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Mizrachi hizo un llamado a todos los comerciantes para que mantengan sus permisos en orden, y así se eviten multas por incumplimiento en sus operaciones.