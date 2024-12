La Cámara Nacional de Turismo apuesta por un Panamá como producto integral para posicionarse en la región

Ciudad de Panamá, Panamá/Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, se refirió a la realidad y las expectativas del sector turístico en Panamá, que actualmente enfrenta importantes desafíos, especialmente en el interior del país. Según Díaz, la ocupación hotelera en estas áreas se encuentra en niveles muy bajos debido a diversos factores, incluyendo los cambios de gobierno, una situación económica difícil y la incertidumbre por el tema sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

"Esperemos se resuelva lo antes posible para que no afecte nuestra industria, siempre es la que se afecta de forma inmediata", afirmó Díaz, señalando que la ocupación hotelera promedio en la ciudad de Panamá ronda el 57% anual, una cifra que califica como insuficiente para generar ingresos sostenibles para el sector. La meta de la Cámara Nacional de Turismo es alcanzar una ocupación anual superior al 70% a nivel nacional.

Díaz también subrayó la importancia de medir el turismo como un todo, analizando el destino Panamá en su conjunto y no solo por áreas específicas como la capital. En ese sentido, resaltó que eventos nacionales, como el desfile de las Mil Polleras y los carnavales, representan un impulso clave para la ocupación hotelera en regiones como Azuero y generan importantes beneficios económicos para esta región. .

Sin embargo, Díaz advirtió que, para posicionar a Panamá como un destino competitivo en la región, es fundamental resolver problemas estructurales como la crisis de la Caja del Seguro Social y el conflicto en torno a la minería. Según explicó, estas situaciones generan incertidumbre que afecta directamente la percepción del país como destino turístico.

La gente deja de viajar por razones obvias. Yo no me voy a mover a ningún lado donde tenga la preocupación de que no voy a poder llegar a mi destino, no lo voy a pasar bien, así es que vamos a seguir trabajando al próximo año", expresó.