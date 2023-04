Defensor del Pueblo pide gira interinstitucional en caso de agresiones por secta en isla Peterson

Ciudad de Panamá, Panamá/El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González expresó que es imperante una gira interinstitucional que involucre al Tribunal Electoral, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, a la cacica general, a la presidenta del Congreso General y gobierno locales en isla Peterson, Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé, donde mujeres, niños y niñas resultaron con lesiones en la piel y en los ojos, en un ritual realizado por una secta.

En un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Panamá, el ombudsman informó que los oficiales de derechos humanos de San Félix y Bocas del Toro, al trasladarse este fin de semana al sitio constataron que los niños, niñas y adolescentes no acuden a clases por los hechos acontecidos, y existe una significativa población de niños, niñas y adolescentes sin registrar en el Registro Civil.

En el lugar también se verificó que el agua que ingieren por la coloración no debe ser potable, hay unas 60 personas con discapacidad, de éstas un 20% no recibe el apoyo gubernamental, dado que la mayoría no tiene recursos para realizarse los diagnósticos médicos o evaluaciones sociales para llenar los requisitos, agregó Leblanc.

De igual manera instó al Ministerio Público y al Órgano Judicial a dar prioridad a este caso para que caiga todo el peso de la ley a los responsables.

Ayer, la ministra de la Mujer, Juan Herrera, dijo que ser realizó una reunión interinstitucional para buscar los mecanismos para atender el caso de las agresiones en isla Peterson, en la comarca Ngäbe Buglé.

Sostuvo que se hace un esfuerzo conjunto, por lo que se están definiendo las acciones en grupo para no repetir o no usar más recursos de los que realmente tienen.

En tanto, el fiscal Julio Vergara confirmó en su momento que, todos los niñas y niños que se mantenían hospitalizados para recibir la atención médica fueron dados de alta, y que actualmente se encuentran en buen estado de salud física.

Sin embargo, la ministra de la Mujer recordó que se debe hacer un abordaje de la parte emocional, porque el cuerpo sana, pero quedan las heridas emocionales.