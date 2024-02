Antai: Defensoría del Pueblo consideró que multa a un medio de comunicación no violaba la libertad de expresión

Ciudad de Panamá, Panamá/Alegando posibles vulneraciones a la Ley 81 del 26 de marzo de 2019, sobre protección de datos personales, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) está tramitando dos denuncias contra medios de comunicación.

Se trata de un proceso contra el diario La Prensa y otro contra el sitio de noticias La Verdad Panamá.

La semana pasada, la Antai decidió mantener una multa de $1,000 al sitio de noticias La Verdad Panamá por divulgar un certificado de matrimonio como parte del contenido de una noticia. Los representantes del medio digital interpusieron un recurso de reconsideración ante la Defensoría del Pueblo, pero esta entidad reiteró la decisión.

Mientras que La Prensa fue sancionada con $5,000 por publicar una fotografía en la que se observa el rostro del diputado perredista Benicio Robinson, dentro de la investigación periodística titulada “Ruta de los cupos llega hasta Benicio Robinson”, que salió a la luz pública el 24 de febrero de 2022.

"Es importante destacar que ante la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá fue interpuesta una queja por la supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión, producto de una resolución emitida por la Dirección de Protección de Datos Personales de ANTAI, en atención a lo cual, la Defensoría del Pueblo profirió la Resolución Final No. 3160d-2023 de 29 de agosto de 2023, en la cual concluyó que no se comprobó la vulneración, no solo de la libertad de expresión, sino también de ningún derecho humano, por parte de esta entidad", dijo la Antai.

La Antai se refiere a la investigación de la Defensoría del Pueblo, que se inició luego de que el abogado Ernesto Cedeño presentara una queja a la entidad (28 de abril de 2023), en la que explicó que la resolución de la Antai con la que multó a La Prensa, establecía una “censura” y en el futuro lo privaría de su “derecho supremo a estar informado”.

No obstante las sanciones a estos dos medios de comunicación han sido fuertemente cuestionadas por gremios periodísticos, abogados y dirigentes de la sociedad civil.

En su momento, la presidenta del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, Raquel Robleda, ha dicho en reiteradas ocasiones que urge reformar la ley de protección de datos, pues considera que viola la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, debido a que las multas se están imponiendo por divulgar información de carácter público.

¿Y los incumplimientos del derecho a la información?

Sobre el incumplimiento del derecho de acceso a la información, se ha informado que, hasta la fecha, han recibido un total de 12 reclamos por incumplimiento del derecho de acceso a la información pública, presentados por el diario La Prensa, en atención a los cuales han resultado sancionados servidores públicos de un ministerio.