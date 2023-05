Delegación panameña de alto nivel abordará temas de migración en Washington

La crisis migratoria será uno de los principales temas que abordará la delegación “de alto nivel”, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Janaina Tewaney Mencomo, que viajará a Washington, Estados Unidos, desde el lunes 8 hasta el miércoles 10, para abordar distintos temas de la agenda bilateral.

La delegación la integran los ministros Federico Alfaro Boyd, de Comercio e Industrias; Juan Manuel Pino, de Seguridad; los directores Oriel Ortega del Servicio Nacional de Fronteras, Samira Gozaine del Servicio Nacional de Migración y el Embajador de Panamá en EE.UU., Ramón Martínez De La Guardia.

La misión de alto nivel que representa al gobierno del Presidente Laurentino Cortizo Cohen, iniciará sus contactos en el Departamento de Seguridad Nacional donde sostendrán un encuentro con Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional y con la General del Comando Sur, Laura Richardson. Posteriormente, se reunirán con el Senador estadounidense Christopher Murphy.

La agenda del lunes también contempla la participación en una mesa redonda sobre migración con representantes de los centros de pensamiento: Wilson Center, Center for Democracy in the Americas, The Heritage Foundation, U.S. Immigration Policy Program, Americas Program, Adrienne Arsht Latin American Center of the Atlantic Council y el Council of the Americas.

El martes la jornada de trabajo incluye reuniones con la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Marie Raimondo, con la Secretaria Adjunta para Asuntos Globales del Tesoro Anna Morris, y con la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, a fin de revisar asuntos comerciales y económicos.

El miércoles celebrarán encuentros con el Miembro de la Cámara de Representantes, Joaquín Castro, y con el Senador por el Estado de la Florida, Marco Rubio.

La delegación regresará a Panamá el miércoles 10 de mayo y la Canciller Tewaney se trasladará a la República de Guatemala el mismo día para participar en la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) el jueves 11.

El viernes representará al Presidente Cortizo Cohen, en la convocada Cumbre de Jefes de Estado de la AEC. Tewaney regresará al país, el sábado 13 de mayo.