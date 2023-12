Delincuentes aprovechan la falta de luminarias para robar en el sector 11 de La Paz en Arraiján

En el sector 11 de La Paz en Arraiján, es precisamente la paz lo que se está perdiendo producto de la falta de luminarias lo que ha beneficiado la proliferación de los robos en este sector.

‘’Nunca vienen a arreglar esas lámparas… Aquí roban a cada rato’’, expresó Nestor González, un residente, mostrando su evidente enojo por esta situación.

Ernesto García, otro residente también manifestó haber sido víctima de robo, dos veces, por la falta de luminarias.

Esta vereda donde hay dos luminarias dañadas es utilizada por los peatones que van hacia la parada que está en Loma Coba.

‘’Es peligroso porque no hay luminaria en esta área’’ , dijo Fátima DeGracia, residente, quien también indicó que toma taxi para evitar pasar por ese lugar.

Muchos manifestaron estar cansados de que no les resuelvan el problema, no solo por quedar expuestos a ser víctimas de robo, sino también porque aseguran que hay muchas alcantarillas y huecos que por la falta de luz no son visibles y pueden accidentarse.

Los residentes ya han hecho los reportes 45045 y 45050, el 24 de noviembre de este año fue el último, se conversó con la empresa encargada del servicio y nos manifestaron que van a enviar una cuadrilla lo más pronto posible.

Con información de Emilio Batista