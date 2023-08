Desafíos y oportunidades: ¿Cómo es ser joven en Panamá?

A diario es muy usual escuchar la trillada frase “los jóvenes son el futuro”, pero, la realidad es que, aunque lo sean, actualmente los jóvenes se enfrentan a un panorama inquietante, donde la falta de empleos y oportunidades ponen en juego su futuro y el de todo un país.

El 12 de agosto se celebra el Día Mundial de la Juventud, para poner en manifiestos los desafíos y problemas que enfrenta la juventud en todo el mundo.

Sin duda, los jóvenes fueron una de las poblaciones más impactadas durante la pandemia, no solo enfrentaron retos en materia de educación y convivencia social, sino que, ingresar al mercado laboral se ha convertido para muchos en una gran hazaña.

Y aunque el trabajo dignifica, la realidad de muchos jóvenes hoy día es que, colgaron los títulos de licenciatura en la pared, para salir a trabajar como repartidores de pizza, surtidores de combustible o atender en zonas comensales por la falta de empleo en las áreas en que se graduaron.

TVN-2.com conversó con Quintín Moreno, uno de los 10 galardonados por La Cámara Junior de Panamá como joven sobresaliente en el 2021, y ha dicho que el mayor reto que enfrenta la juventud es la falta de oportunidades en empleos.

“Hay personas que, lastimosamente por la situación económica, aunque están jubilados, se tienen que mantener trabajando ocupando esas plazas de empleo y los jóvenes no pueden trabajar”, manifestó.

Para Moreno, un joven colonense que rompió todas las barreras con tal de conseguir su sueño y que al sol de hoy se sigue proponiendo metas, otros de los problemas que enfrenta la juventud panameña es la estigmatización social, y que según relata, muchos son discriminados por venir de ciertas áreas rojas como Colón, San Miguelito, Curundú, El Chorrillo, por mencionar algunas y esto les resta oportunidades.

Queridos jóvenes, no pierdan nunca la valentía de soñar y de vivir con plenitud. Hagan suya la cultura del cuidado y difúndanla; sean campeones de fraternidad; afronten los desafíos de la vida dejándose orientar por Dios y por buenos consejeros. #YouthDay

Pero no todo está perdido, y es que para los jóvenes no puede estarlo nunca, recuerden “son el futuro”, y aunque existen pocas oportunidades, estas deben ser aprovechadas y capitalizadas para destacar, sobresalir y contribuir con el crecimiento y desarrollo del país.

En ese sentido, Moreno señaló que, los jóvenes deben aprovechar al máximo todas las oportunidades de capacitación que brinda el gobierno, y así poder emprender un negocio propio, aprovechando la era digital, y ayudar con el desarrollo del país.

A su parecer, actualmente, es muy difícil ser joven en un país donde hay falta de trabajos, y eso queda en evidencia cuando en las largas filas de las ferias de empleo, cada vez se ven más jóvenes con el deseo de lograr su primer trabajo, y algunos no conquistan ese objetivo.

“Hacen falta más políticas públicas porque no se apoya el deporte que es una herramienta, se trabaja con las uñas. Se logran cosas por la pasión de los jóvenes, pero, no hay estadios y no les brindan oportunidades”, destacó Moreno.