Desempleo en aumento, mujeres y jóvenes son los más afectados en varias provincias

La crisis del desempleo no solo afecta a la ciudad capital, sino, también a varias provincias de nuestro país: Colón, Herrera, Veraguas y Chiriquí, en particular, se enfrentan a una fuerte crisis laboral que ha dejado a miles de panameños luchando por encontrar oportunidades de empleo dignas. Quienes más sufren por esta situación son mujeres y jóvenes que no encuentran una salida para solucionar su condición.

Además, el empleo informal está en aumento, añadiendo aún más complejidad a esta problemática que exige la atención urgente de las autoridades.

Colón

En la provincia de Colón, la población desempleada representa un 12%, los jóvenes y mujeres son los más afectados a pesar de contar con preparación académica y títulos universitarios.

La provincia costeña es una de las más golpeadas por la situación social y laboral que se vive, el 46% de la población se dedica al empleo informal, y no cuentan con prestaciones de salud.

Herrera

Actualmente, existen unas 2 mil 705 personas desempleadas, según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). En esta provincia, el empleo informal también ha ido en aumento luego del cierre de varias empresas de la región.

Actualmente, 52 mil 775 se encuentran empleadas en la provincia.

Veraguas

En la actualidad, se estima que unas 13 mil personas se encuentran desempleadas, y representan el 5% de la población total. Según las autoridades, en los últimos años esta población sin empleo ha ido disminuyendo del 6.5% al 5%. En esta provincia, la economía informal representa el 1% de la población y de acuerdo con Ampyme unas 500 personas presentan proyectos de emprendimiento.

Chiriquí

Según las estadísticas del Mitradel, la tasa de desempleo puede estar entre un 9 y 12%, las mujeres representan la gran mayoría de la estadística.

El empleo informal representa un poco más del 52% de la economía chiricana. Los trabajos más demandas son carreras técnicas como la informática y social como la psicología.

Se espera que con la construcción del nuevo muelle en Puerto Armuelles se generen nuevos empleos con mano de obra local.

La crisis del desempleo en estas provincias no solo afecta a la economía local, sino que también pone de manifiesto la necesidad de políticas y acciones concretas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Con información de Rolando Espinoza, Javier Vega, Ney Castillo y Demetrio Ábrego