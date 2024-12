Dino Mon entrega informes financieros y actuariales del proyecto 163 a la Comisión de Salud

Panamá/El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, entregó hoy, 2 de diciembre, a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, los informes actuariales, financieros y de la Organización Internacional del Trabajo solicitados por los diputados.

Mon había solicitado una prórroga hasta hoy para entregar los documentos en orden y en formato Excel, facilitando así a los diputados una mejor lectura del proyecto 163, que reforma la ley orgánica de la CSS.

En ese sentido, Mon señaló que se trata de "documentos públicos" que ya estaban disponibles en el sitio web de la Presidencia de la República.

"Lo único que hemos hecho es poner de manera específica y en el orden específico la documentación que nos han pedido, y en formato Excel lo mismo que ya estaba colgado (...)".

Además, manifestó que no solo se entregaron los documentos a los diputados, sino que también se está trabajando para hacerlos accesibles a "todos los panameños".

Porque aquí falta de transparencia no ha habido", precisó.

Asimismo, adelantó que, aunque no se le ha solicitado, se publicará el tema del flujo financiero de la CSS para que todos los panameños conozcan la falta de dinero prevista para el próximo año, subrayando que no se trata de una amenaza. "Si no decimos efectivamente lo que va a pasar, tenemos un tema de transparencia (...). Para nosotros, el tema de la transparencia termina siendo uno de los principales temas".

Reiteró que se necesita la aprobación de la ley, ya que es el instrumento legal que permitiría al Estado transferir los fondos necesarios para pagar las jubilaciones al día. Sin la ley, explicó, "no tenemos ese instrumento. Lo único que le estamos pidiendo a los jubilados es que tengan paciencia, porque cuando se apruebe esta reforma se tendrán todos los dineros necesarios".

El flujo financiero de la Caja, según el director, está actualizado hasta el mes de noviembre.

Durante semanas, los diputados habían insistido en la entrega de dichos informes para cotejar información y presentar, después del 15 de diciembre, las propuestas de reforma al proyecto 163.

La Comisión de Salud arrancará el próximo 11 de diciembre las giras por el interior del país para conocer las opiniones de los panameños en las diferentes provincias.

Durante la jornada de hoy, 23 personas hicieron uso de la palabra. Hasta la fecha, han participado 222 de las 430 personas llamadas. Aún faltan por participar 192 de las 622 que se inscribieron.