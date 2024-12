Reformas CSS: Dino Mon asegura que entregó el informe con las sugerencias de modificaciones al proyecto de ley

Ciudad de Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, se defendió en la sesión de consultas ciudadanas de este miércoles 4 de diciembre, luego que se pusiera en duda la veracidad de las declaraciones que dio en el programa especial “Reformas bajo la lupa” de TVN Noticias respecto a un informe con las propuestas de modificaciones a considerar, según lo expresado por la población en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social.

Todo surgió cuando la diputada Yarelis Rodríguez aseguró que la Comisión no había recibido dicho informe mencionado por Mon, lo cual generó serias dudas dado el subdirector Rogelio Gordón, no tenía conocimiento sobre si se había entregado o no dicho informe con sugerencias de modificaciones al proyecto de ley 163.

Ante esto, aclaró que pensó que se había entregado el informe de manera formal, sin embargo, luego se enteró que no se había entregado, pero en la tarde de ayer se presentó la información.

🔗Le puede interesar: Comisión de Salud aclara que no ha recibido informe de modificaciones al proyecto de reformas a la CSS

Mon dijo estar anuente que son los diputados los únicos que pueden presentar modificaciones, por lo cual el informe entregado por la CSS hace referencia a sugerencias de modificaciones.

Recalcó que no tiene conflicto de interés, tal como ha sido expuesto en las intervenciones de la Comisión, por cual han solicitado a los diputados que cada vez que surja una información imprecisa, los representantes de la CSS puedan intervenir, según la metodología del debate.

No hay mentira en nada de lo que el gobierno y en lo que este servidor ha dicho. Lo que sí es, hay mentira en muchos de los postulados, que desgraciadamente no podemos rebatir de a la vez”, precisó.

Mencionó que uno de los temas que se ha planteado son los "superpoderes del director", pero siempre buscando que la adquisición de medicamentos se dé más expedita.

Además, se refirió al incremento de la edad de jubilación y dijo que ve muy difícil que se pueda obviar, porque supone un aumento en el aporte del gobierno.

Los diputados han dicho que las modificaciones deben ser analizadas y consideradas por los diputados, pero cualquier ciudadano o autoridad puede entregar propuestas de modificaciones, sin embargo, serán los diputados quienes deben presentarlas ante la Comisión.

Con información de María De Gracia