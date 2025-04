Diputada Grace Hernández califica de distracción y maniobra la acción de la Contraloría en la Asamblea

Dejó claro que no está en contra de que se fiscalice ni de que se pague con cheque, pero considera que se debió enviar más personal.

Ciudad de Panamá/El pago por cheque a los funcionarios de la Asamblea Nacional por parte de la Contraloría General de la República, a cargo de Anel 'Bolo' Flores, ha levantado reacciones entre los diputados del Legislativo, quienes han cuestionado la forma en que se llevó a cabo el proceso.

La diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, cuestionó el proceso llevado a cabo por la Contraloría, que desde hace tres semanas y media entró a auditar las planillas de la Asamblea, señalando que se trató de una “distracción”.

Aseguró que ella no conoce el número exacto de funcionarios que hay en la Asamblea, pero que solo se apersonaron cuatro funcionarios ayer, de la Contraloría, a las 5:00 a.m., para entregar cheques a más de cuatro mil personas.

Buscaban hacer ruido, dejar a la Asamblea mal, pero no buscaban arreglar el problema, porque si tú ya sabes dónde está el problema, haz la auditoría donde se tiene que hacer”,

Dejó claro que no está en contra de que se fiscalice ni de que se pague con cheque, pero: “Señores, si vas a venir a pagar con cheque a una institución que tiene más de cuatro mil personas, vengan por lo menos 50 personas a hacer el trabajo. Así que a mí me genera suspicacia esa maniobra, distracción y cuidar a la botella, porque al final no filtraban nada. Al final llegaban los jefes o representantes de cada departamento y se llevaban un montón de cheques”.

La presidenta de los Funcionarios de la Asamblea Nacional, Karina Connell, aseguró que la huelga de brazos caídos se mantendrá hasta que se le pague al último funcionario; no obstante, se ve a algunos funcionarios trabajando.

Más temprano, el contralor Anel 'Bolo' Flores anunció que hay diputados que tienen planillas de $300 mil por mes y que la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, no está cooperando con la entrega de la información de las planillas. Dijo que está tratando de auditar las planillas 001, 002 y 172.

Además, aseguró que Castañeda busca la reelección y que todo ese revuelo en la Asamblea fue preparado por los diputados.

Con información de Elizabeth González.