Contralor Anel Flores: Se mantendrá el pago por cheque; hay una 'cofradía' de corrupción en la Asamblea

Contralor Flores advierte a funcionarios del Legislativo, que el que no trabaja, no cobra.

Ciudad de Panamá/El contralor general de la República, Anel 'Bolo' Flores, arremetió contra las actuaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, y de los funcionarios del Legislativo que cobran sin trabajar.

Esto ante el escándalo por el anuncio de que, a partir de ayer, los funcionarios de la Asamblea cobrarán por cheque y no por depósito electrónico (ACH).

Flores dijo que no está humillando a nadie. “Los que hicieron la bulla ayer fueron las botellas arengadas por diputados”. Advirtió que mantendrá el pago por cheque hasta que pueda revisar detalladamente las planillas 001, 002 y 172.

Contó a TVN Noticias que, antes de entrar a la Asamblea —hace casi tres semanas y media—, él conversó con la presidenta del Legislativo y le dijo que tenía que revisar la planilla 172, que ella había anunciado que cerró cuando llegó a la Asamblea. “No hemos tenido la cooperación de la señora presidenta”, aseguró.

'No hemos tenido la cooperación'

Cuestionó que Castañeda no le haya cooperado con las auditorías y afirmó que los funcionarios que estaban en la planilla 172 fueron movidos a la 001 y 002. “No pasó nada, allí no votaron a nadie. Eso es totalmente falso, que ella arguye que ella redujo, eso es totalmente falso”.

Aseguró que a Castañeda “se le conversó de que era la forma de poder llegar al fondo de conseguir que la gente que no está trabajando, que son botellas, pudiésemos eliminarla en aras de limpiar la imagen de la Asamblea y contribuir a la transparencia que tanto reclama la ciudadanía”.

En ese sentido, cuestionó la actitud de Castañeda, quien salió al paso del pago por cheque de los funcionarios y pidió a Flores cambiar la estrategia.

“Le exigimos respeto. No han tenido la capacidad de llevar a cabo una entrega de cheques digna, así que le pido a la Contraloría que revise y replantee la estrategia, porque hoy está humillando a los funcionarios”, dijo ayer Castañeda, en medio de funcionarios de la Asamblea que con vítores y aplausos la apoyaron.

En ese sentido, Flores dijo que “ayer vivimos una actitud de una presidenta de la Asamblea que parece una batallonera más; yo no puedo entender qué fue lo que sucedió”, dijo, asegurando que Castañeda está en una campaña reeleccionaria para el 1 de julio.

Insistió en que todo lo ocurrido ayer en la Asamblea fue “parte de un juego que ella [Castañeda] misma ha causado. Lo que ella dice que hubo desorganización fue provocado por ello mismo; ella misma comenzó a retener a nuestros funcionarios. Y eso de las famosas fotos es totalmente falso; lo que se le pedía era la cédula y se negaban a entregarla”.

La medida de los cheques se va a mantener, y usted no es quién para decirle a la Contraloría cómo hacer su trabajo de fiscalización de los recursos públicos", precisó el Contralor ante los cuestionamientos de la presidenta de la Asamblea.

Denunció que funcionarios de la Contraloría fueron intimidados todo el día, porque los diputados llevaron “las arengas de un sinnúmero de gente que está en planilla, pero que no trabaja, pero ayer sí aparecieron para defender la cofradía de corrupción que hay en esa Asamblea”.

Anuncia denuncias ante el MP

Señaló que el departamento de Recursos Humanos está manejado por cinco o seis personas de siempre, y a esas personas “las vamos a llevar al Ministerio Público (MP) por complicidad de peculado en los pagos que han hecho a gente que no trabaja, y ellos saben quiénes son. Esas propias personas tienen clanes familiares trabajando en la Asamblea”.

Instalará reloj; y el que no trabaja no cobra

Flores advirtió que mandó a comprar los relojes que instalará en la Asamblea para que todos firmen, al tiempo que cuestionó que hay diputados que tienen colaboradores firmando por listas y planillas muy honrosas, hasta de $300 mil. “Eso que sucedió ayer no es más que una cofradía de gánsteres”, acotó.

La ley, de acuerdo con el Contralor, le permite poner esos relojes que ya mandó a comprar.

Hoy la Contraloría continuará con el pago de los cheques en la Asamblea. Ante el llamado a huelga que dio pie a que el pleno no sesionara, el Contralor mandó un mensaje: el que no trabaja, no cobra.