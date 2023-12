Diputado Carles señala que Presupuesto General del Estado para 2024 es 'sobreestimado'

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, aclaró que el previo proyecto de Ley sobre el Presupuesto General del Estado para el año fiscal de 2024, que ascendía a más de 30 mil millones de dólares, nunca pasó al pleno de la Asamblea Nacional.

"Existen dos artículos constitucionales: El 272 y 273. Lo que establece el artículo 272 es lo que se pretendía hacer. Es decir, que como no fue aprobado ni rechazado, entonces el presidente de la República se iba a acoger al artículo 272", expresó.

En la Constitución Política de Panamá, el artículo 272 señala que, si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigor el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete.

En el caso del artículo 273, se establece que si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de Presupuesto General del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe el nuevo Presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley.

De acuerdo con el diputado, el anterior Presupuesto del Estado para 2024, de más de 30 mil millones de dólares, representaba un 20.5% más del presupuesto de 2023. Para Carles, el actual Presupuesto del Estado para 2024, que será presentado ante la Asamblea este jueves, es "sobreestimado", dado que se debe proyectar un presupuesto en base a los ingresos.

"A septiembre de 2023, ellos habían registrado en ingresos un poco más de 9 mil millones de dólares. Eso representa, en la proyección que ellos hicieron que, para esa fecha, iban a ingresar al Estado en 2023 más de 17 mil millones de dólares. Es decir que hay un 56% por debajo de lo proyectado (...) ¿En base a qué? Ellos ahora dicen que en 2024 van a haber más ingresos y eso sumado que ellos cuentan los 500 millones de dólares por los cuales el Canal de Panamá le compró tierras al Estado y las deudas o compras de deudas que contrajeron por el 2023", señaló.

El proyecto de presupuesto de 2024 revisado asciende a $30,690.4 millones., de acuerdo con un comunicado enviado por Presidencia. El aumento del presupuesto de 2024, respecto al presupuesto modificado 2023, es de B/.1,808.1 millones o de 6.2%.

"Todavía la Asamblea tiene un presupuesto sobre el cual no debe existir (...) Debería reducirse 100 millones de dólares. A Pandeportes le pusieron el presupuesto 100 millones de dólares. Y en el presupuesto, no aparece la construcción de ningún campo o centro deportivo, que al final, termina en gastos de operaciones o funcionamiento. El presidente de la República anuncia el prepuesto (...) Pero no llama a sesiones extraordinarias. La Comisión de Presupuesto se debe reunir mañana, en donde el presidente de la comisión debe anunciar si recibió o no el presupuesto ajustado y votarlo", indicó.

Desde su punto de vista, el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, debería llamar este miércoles a sesiones extraordinarias en la Asamblea, en donde espera que ese debate no sea apresurado sino amplio. El presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 contiene las siguientes reducciones: Asamblea Nacional en $56.8 millones, Autoridad de Descentralización en $50.0 millones, Ministerio de la Presidencia en $31.8 millones y la Universidad Autónoma de Chiriquí en 4.9 millones, entre otras.