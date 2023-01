Diputado Vásquez: 'El presidente es conveniente, cómodo e irresponsable'

Ciudad de Panamá, Panamá/"El presidente, lamentablemente no ha fallado en siempre dejar mucho que decir y mucho que esperar", así reaccionó el diputado independiente Juan Diego Vásquez al informe a la nación, efectuado por el mandatario de la República, Laurentino Cortizo, este lunes 2 de enero, durante la instalación de un nuevo periodo legislativo.

Ve con preocupación que no hubo mención de ningún tipo a la educación en cuanto a la calidad y al servicio que presta al estado, que ha sido mal vista tanto fuera como dentro del país.

"No hubo tampoco menciones específicas con relación a la corrupción, sobre el contrato minero, no hubo un claro establecimiento de cuáles son los planes a seguir en la negociación, menciones reales "más allá de un recuento increíble de la hidrografía nacional de los ríos", sostuvo.

"El dice que este es un informe y que cuando va a los distritos y corregimientos la gente lo trata bien, debe ser la gente que tiene emplanillada, los copartidarios de él y de sus diputados", enfatizó.

También catalogó al presidente de la República, Laurentino Cortizo de " conveniente, cómodo e irresponsable", cuando se refirió al tema de la Caja de Seguro Social, de la cual dijo respetar su autonomía, sin embargo, cuando habló de obras de la CSS lo hace como sí él las estuviese licitando, como que "lo bueno lo tomo, pero lo malo lo ignoro".

Manifestó que el presidente ha dejado mucho que decir, pero es el líder del país, con un informe en donde no plantea cuál debe ser el futuro del país, no establece un rumbo, un camino de que se pueda esperar, de qué va a hacer para que el país sea mejor. "Sin rumbo y sin plan no vamos a salir adelante".