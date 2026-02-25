Diputados chocan en Comisión de Gobierno durante discusión del proyecto 374

El proyecto 374 deberá volver a ser presentado en la comisión para reiniciar su trámite legislativo, mientras persisten las diferencias entre las bancadas sobre el procedimiento aplicado durante su discusión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Momentos de tensión se vivieron durante la discusión en primer debate del proyecto de ley 374, presentado por el diputado Jamis Acosta, que propone modificaciones al Código Judicial y al Código Procesal Penal en materia de impugnaciones, especialmente cuando se trate de presuntas violaciones a derechos fundamentales.

El incidente se produjo cuando, ya iniciada la discusión en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, diputados de la bancada Vamos advirtieron que no se había cumplido con un tecnicismo reglamentario necesario para que el proyecto fuese prohijado e incluido correctamente en el orden del día.

Ante la observación, el presidente de la comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, explicó que había decidido incluir la iniciativa en la agenda, aunque reconoció que desconocía el error señalado.

La decisión fue impugnada por uno de los diputados de la bancada Vamos. En la sesión estaban presentes cinco de los nueve miembros de la comisión: tres de Vamos, uno del partido Molirena —el diputado José Pérez Barboni— y el presidente de la comisión. Con la mayoría, se aprobó la impugnación, se retiró el proyecto del orden del día y se suspendió la discusión.

La medida generó molestia por parte del proponente. “Es una falta de respeto lo que se ha dado el día de hoy y eso para que vean qué bancada es la que busca los pretextos para que no avance el gobierno; es la falta de respeto; hemos hecho la cosa con respeto”, expresó Acosta durante la sesión.

Por su parte, la diputada Janine Prado respondió: “Nosotros no hemos hecho la falta de respeto; es suya, discúlpeme".

Posteriormente, Camacho intervino señalando: “Luego el barrio de Trifulca este que hemos visto aquí. Yo tengo que decirle con todo el respeto al diputado y copartidario Javier Acosta que me pareció irrespetuoso lo que usted acaba de hacer”.

El proyecto 374 deberá volver a ser presentado en la comisión para reiniciar su trámite legislativo, mientras persisten las diferencias entre las bancadas sobre el procedimiento aplicado durante su discusión.

