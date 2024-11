Diputados insisten con propuestas de presupuesto vinculadas al PIB

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que el Producto Interno Bruto (PIB) no genera ingresos directos para el Estado, por lo que no es adecuado asignar recursos en función de este indicador. Sin embargo, parece que su mensaje no tuvo eco entre los diputados de la Asamblea Nacional.

Pocos días después de la intervención de Chapman en el pleno legislativo, el diputado santeño Carlos Tito Afú presentó una propuesta para que el presupuesto del Ministerio de Salud (Minsa) no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto del año anterior para la vigencia fiscal del año 2026; al 7% para la vigencia fiscal del año 2027, y al 8% para la vigencia fiscal del año 2028.

Según el diputado, diversos estudios muestran que los países que destinan al menos el 7% de su PIB en salud logran mayor cobertura universal, mejores indicadores de salud pública y una prestación de servicios más eficiente.

“En este sentido, Panamá, al adoptar este estándar, se alinearía con las mejores prácticas internacionales en términos de inversión en salud”, afirma la exposición de motivos de la propuesta.

También se indica que “el impacto económico de una inversión sostenida del 8% del PIB en salud no solo se traduciría en mejores resultados para la población, sino también en un aumento de la productividad del país. Una población más sana es una población más productiva, lo que impulsa el desarrollo económico. A largo plazo, esta inversión contribuiría a la sostenibilidad del sistema de salud, reduciendo costos asociados a enfermedades prevenibles y optimizando la gestión de los recursos públicos”.

El 7 de octubre, el ministro Chapman explicó a los diputados que “el Producto Interno Bruto no produce ingresos al Estado panameño; de hecho, la correlación entre uno y otro es estadísticamente inmaterial. Asignar recursos en función del PIB es completamente desatinado, y esto lo entienden perfectamente los acreedores y los mercados de capitales que han financiado históricamente al país. Cada vez que tomamos decisiones de este tipo, enviamos el mensaje de que el país no comprende bien la situación que enfrenta”.

“Nuestra responsabilidad es cambiar esa percepción y demostrar que comprendemos esta materia, con transparencia y franqueza”, agregó Chapman.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de la presentación del primer presupuesto del Estado ante la Asamblea, el cual más tarde fue retirado. Durante esta sesión, varios diputados insistieron en aumentar el presupuesto para cumplir con la ley que asigna el 7% del PIB al sector educativo.

Para el economista Raúl Moreira, hacer leyes basadas en el PIB no es un problema; de hecho, afirmó que así debería ser. Explicó que todos los Estados deben preparar un presupuesto que indique las estimaciones de ingresos a generar en el transcurso de un año fiscal y en qué van a utilizar esos recursos.