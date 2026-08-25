Doble homicidio en Villa Lucre: hombre y mujer embarazada mueren tras ataque a balazos cerca del metro

El hecho se produce en medio del toque de queda que las autoridades mantienen vigente a partir de las 10:00 de la noche en el distrito de San Miguelito.

Un doble homicidio conmocionó la tarde de este martes al sector de Villa Lucre, en el distrito de San Miguelito, cuando un hombre y una mujer que se encontraban dentro de un vehículo estacionado fueron atacados a tiros por varios pistoleros, muy cerca de una de las plazas comerciales de la zona y a pocos metros de la parada del metro de Panamá.

El hombre murió de forma inmediata dentro del vehículo. La mujer, quien de acuerdo con información extraoficial se encontraba embarazada, resultó herida de bala y fue trasladada a un centro médico de la capital, donde posteriormente se confirmó su muerte.

El ataque ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 5:00 de la tarde, en una zona de alto tránsito rodeada de restaurantes, negocios y la propia estación del metro, por donde a esa hora circula un número importante de peatones, conductores y repartidores de delivery, quienes resultaron sorprendidos por las ráfagas de disparos.

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Unidades de criminalística del Ministerio Público, junto a agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), acordonaron la zona y comenzaron las diligencias para procesar la escena y recabar los primeros elementos que permitan esclarecer el móvil del hecho. Entre las líneas de investigación se incluye la revisión de cámaras de seguridad del área, que podrían haber captado el momento del ataque y la huida de los responsables.

El hecho se produce en medio del toque de queda que las autoridades mantienen vigente a partir de las 10:00 de la noche en el distrito de San Miguelito, y ha generado conmoción entre los residentes y comerciantes del sector, descrito como una zona habitualmente tranquila en horas de la tarde.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre de las víctimas ni si existía algún tipo de relación entre ellas y los atacantes. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

Información de Meredith Serracín