Docentes advierten que posibles 'sanciones administrativas' agravarían más la situación

Ciudad de Panamá/Docentes agremiados a diversas organizaciones, contrario al llamado realizado por el Ministerio de Educación de retornar a clases este martes, se encuentran un día más formando parte de las manifestaciones que se realizan en distintos puntos del país.

Uno de estos puntos, es la Vía España cerca a la iglesia Virgen Del Carmen, donde mantienen las acciones de protesta en contra de la Ley que avala el contrato entre el Estado y Minera Panamá, sancionada hace varias semanas.

Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores (Asoprof), indicó que de manera contundente los maestros y profesores le han dado respuesta a la ministra de Educación, al mantener sus “bastiones de lucha”, abarrotados.

“Ministra, usted creó esta crisis porque usted votó a favor del contrato minero en el Consejo de Gabinete, por lo tanto, usted es cómplice de esta crisis y seguimos en esta huelga”, dijo el docente.

Más temprano, la titular de educación, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que:

"No hay represalias, Meduca suspende, Meduca abre. A partir de este momento estamos en otro escenario, en el sector particular el que no trabaja no cobra".

No obstante, ante la posibilidad de sanciones administrativas por no acatar el llamado a reinicio de clases, Ábrego advirtió, que esto podría agravar más la situación y no volverían a clases hasta que se derogue la Ley 406.