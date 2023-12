Economista advierte de 'poca transparencia' en la discusión del presupuesto

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este lunes se prevé que se retome el debate del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2024, esto, luego de que el Órgano Ejecutivo llamara a la Asamblea Nacional a realizar sesiones extraordinarias.

Para el economista Ernesto Bazán, cuando queda poco tiempo para su discusión, se denota poca transparencia en la discusión del Presupuesto, para que la población pueda participar, discutir, aportar y enterarse de cómo funcionan los presupuestos. A su vez, se observa un mal manejo de tiempos y que su estructura no corresponde a la realidad del país.

“Si bien es cierto hay una reducción importante en cuanto a la versión anterior (…) Ya la versión anterior tenía un incremento de 5,700 millones de dólares. Que no parezca esto una reducción porque realmente no lo es. De esos $5,700 millones que es un presupuesto completamente inflado para una realidad que no corresponde con la actual en un año donde la economía probablemente no va a crecer o lo hará mínimamente, entonces es un presupuesto que no corresponde el incremento”, señaló.

Destacó que, en comparación con el presupuesto del Estado en 2023, se está incrementando cerca de 3,500 millones de dólares para 2024 sin sustentar de forma adecuada de dónde saldrán estos fondos. De acuerdo con el economista, cuando se aumentan los presupuestos se deben incrementar dos lados que son los gastos e inversiones y la recaudación e ingresos.

“El Ministerio de Economía y Finanzas no ha dado cuenta a la población de dónde van a sacar esos $4,000 millones (…) Esa magnitud de dinero no se puede sustentar en una sola línea con esa justificación en una cuenta denominada ‘ajustes’. Si a este monto les restamos la reducción, igual queda una disminución de al menos 2,000 millones que no se han podido sustentar”, dijo.

Según Bazán, este monto representaría el próximo año un incremento en el déficit y la deuda del país, mismas deudas que indica “ya no dan más” y que Panamá no puede continuar endeudándose. Agregó que esta situación es “irresponsable”, porque el actual Gobierno es el responsable de presentar, pero no de justificar la ejecución del presupuesto dado que esto le tocará a la próxima administración.

Manifestó que no es justificable que, en un país donde no alcanzan los recursos para cubrir todos los gastos, las instituciones del Estado continúen pagando alquileres cuando hay grandes oportunidades en terrenos de las áreas revertidas que se podrían acondicionar de forma adecuada

“Hay despilfarro (…) Con las dietas y viáticos. No vemos ninguna intención de cambio en esta administración y, desafortunadamente, no lo hemos visto en cuatro años. Estamos hablando de muchos rubros en donde se podría recortar para dar un mensaje de que la situación del país ya no es la misma de hace algunos años”, expresó.

Puntualizó que, a su percepción, no se ha comprendido el verdadero contexto socioeconómico del país. El proyecto del Presupuesto del Estado fue presentado el jueves 21 de diciembre en la Comisión de Presupuesto.

La convocatoria del Ejecutivo abarca el periodo comprendido entre el 21 y el 31 de diciembre, conforme con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 229, emitido el 20 de diciembre del año en curso.