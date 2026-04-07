Ediles de Colón enfrentados con alcalde Diógenes Galván, no le aprueban presupuesto

Durante una conferencia de prensa, Galván explicó que, ante la falta de aprobación, el municipio se ha visto obligado a operar con el presupuesto del año anterior, estimado en unos 25 millones de dólares.

Colón/El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, confirmó que el Concejo Municipal aún no ha aprobado el presupuesto correspondiente al año 2026, una situación que ya comienza a generar efectos directos en la gestión local y en la ejecución de proyectos.

Durante una conferencia de prensa, Galván explicó que, ante la falta de aprobación, el municipio se ha visto obligado a operar con el presupuesto del año anterior, estimado en unos 25 millones de dólares.

A partir del primero de abril hemos comenzado a trabajar con el presupuesto del 2025. Este presupuesto evidentemente podría ser modificado en algún momento, pero eso dependería mucho de los concejales, está en manos de ellos”, señaló el alcalde.

El jefe del gobierno local advirtió que esta situación tiene consecuencias inmediatas. Entre ellas, la imposibilidad de ejecutar los proyectos que estaban contemplados para este año, muchos de los cuales responden a compromisos adquiridos con comunidades y organizaciones del distrito.

Ese no del presupuesto también trae como consecuencia que no vamos a poder ejecutar los proyectos que estaban contemplados en el presupuesto 2026”, enfatizó.

Galván indicó además que, conforme avance la situación, su administración mantendrá comunicación con las organizaciones que esperaban respuestas o apoyo en función del nuevo presupuesto, con el fin de explicar las limitaciones actuales.

La falta de consenso entre el alcalde y los ediles mantiene en pausa decisiones clave para el desarrollo del distrito, lo que podría impactar a los 15 corregimientos que conforman Colón.

No obstante, se espera que en los próximos días se produzca algún acercamiento o reunión entre ambas partes para intentar destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo que permita la aprobación del presupuesto y la reactivación de los planes municipales.

Con información de Néstor Delgado.