¿Te interesa obtener una beca en el extranjero? Estas son las disponibles en el MIRE

Ciudad de Panamá/Si uno de sus sueños es aumentar sus conocimientos con las oportunidades de estudio en el extranjero, ahora puede hacerlo realidad con tan solo dar un clic al sitio digital del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE).

Y es que, esta entidad promociona una gran cantidad de licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos, en diversos países del mundo. Aquí le mostramos tres de las opciones que actualmente se están ofreciendo.

Maestría en derechos humanos y democracia en américa latina y el caribe (Latma)

Organizado por la República de Argentina y las provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina, esta beca se encuentra abierta para realizar estudios de maestría.

Las personas que resulten admitidas cursarán la maestría en forma gratuita, gracias al financiamiento de la Unión Europea y la UNSAM, en el marco del proyecto: “Master’s in Human Rights and Democratization in Latin America and the Caribbean”.

La beca es de tipo competa y en modalidad presencial en la República de Argentina. Los interesados tienen hasta el 30 de junio para aplicar. Las fechas de estudio desde octubre de 2023 a agosto de 2024. El área académica es Relaciones Internacionales.

Beneficios

Quienes resulten admitidos/as contaran con una beca distribuida de la siguiente manera:

Becas de matriculación y otros gastos. Todas las personas seleccionadas para integrar la cohorte 2023-2024 serán eximidas de cualquier pago en concepto de matriculación, acceso a materias, seminarios, talleres, tutorías y material bibliográfico.

Beca de ayuda financiera. Consiste en un monto mensual para coadyuvar a la manutención durante la cursada presencial en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un apoyo económico y no debe considerarse que de por sí cubrirá todos los gastos derivados de la estadía en Buenos Aires.

Para acceder a la Beca y ser incorporado/a como estudiante regular a la Maestría, es condición sine qua non dar previo cumplimiento de los requisitos oportunamente dispuestos por las autoridades migratorias de la República Argentina. Los costos eventuales que conlleven estas gestiones quedarán a cargo de cada estudiante.

Requisitos

Título universitario de una carrera de al menos cuatro (4) años de duración en áreas afines a la temática de la Maestría (Derecho, Ciencia Política, Sociología, Historia, Ciencias Económicas, Artes, Comunicación Social, Ingenierías, Medicina, entre otras.)

Experiencia previa en el campo de los derechos humanos en ámbitos gubernamentales, intergubernamentales, de la sociedad civil, el sector privado y/o la academia

Motivación para continuar trabajando en el campo de los derechos humanos

Solidez y relevancia de la propuesta de tesis de maestría

Documentos que deben acompañar la aplicación:

Formulario de admisión online en Dreamapply

Hoja de vida

Carta de motivación que debe adjuntarse en el campo asignado a los documentos

Propuesta fundamentada de tesis de maestría (máximo 15 páginas). La propuesta de tesis de maestría debe incluir: (1) el título tentativo del trabajo; (2) Los objetivos generales y específicos; (3) la hipótesis y/o preguntas de investigación; (4) los antecedentes (marco teórico o sobre qué otros trabajos de investigación propios o de contribuciones de terceros se basan); y (5) las referencias bibliográficas básicas

Dos cartas de recomendación en las cuales deben figurar los datos de contacto de las personas que suscriben las recomendaciones

Copia de la página principal de pasaporte válido o de documento nacional de identidad en el caso de las personas de nacionalidad argentina

Copia de la partida de nacimiento.

Copia del título de grado de una carrera universitaria de al menos cuatro años de duración.

Para más información, podrá visitar la página web www.gchumanrights.dreamapply.com

Máster internacional en anticorrupción, cumplimiento y acción colectiva (mIacc) 2023

Este es una beca a nivel de maestría de tipo parcial en modalidad virtual en el área académica de Relaciones Internacionales.

Los interesados tienen hasta el 30 de junio para aplicar. Las fechas de estudio serán del 25 de septiembre 2023 hasta 2025.

Requisitos

Título universitario, equivalente a una licenciatura

Mínimo de tres años de experiencia laboral relevante o un historial comprobado de investigación académica en áreas relacionadas con la lucha contra la corrupción y / o el cumplimiento, ampliamente entendido. Los candidatos que aún no tienen experiencia laboral y están aplicando directamente desde la licenciatura, deben tener su título de pregrado, como economía, derecho, ciencias políticas, sociología o cualquier otro archivo relacionado con los estudios IMACC.

Dominio del inglés escrito y hablado.

Tarifa de solicitud de 100 EUR (no reembolsable) / 50 EUR solo para nacionales de las Partes de IACA que contribuyen al presupuesto general de la organización, enumerados en el esquema de descuento del 15% y 20%.

Realizar la aplicación en línea en www.iaca.int

Para más información o completar los debidos formularios, los interesados podrán ingresar a la página web www.iaca.int

Máster en anticorrupción y diplomacia (Macd)

El programa MACD ofrece un plan de estudios riguroso, diverso e innovador contra la corrupción y la diplomacia. Refleja una variedad de disciplinas académicas necesarias para proporcionar una visión integral de la corrupción, la lucha contra la corrupción, los sistemas de cumplimiento y la diplomacia. Los estudiantes y sus empleadores se benefician tanto del enfoque académico como profesional del programa.

Este es una beca de tipo parcial en modalidad semipresencial a nivel de maestría abierta para todo público. Los interesados tienen hasta el 30 de junio para aplicar. Las fechas de estudio serán del 25 de septiembre 2023 hasta 2025.

Beneficios

17.900 euros

El precio del programa cubre la docencia, incluidos los materiales didácticos y las TIC, y la supervisión y defensa de tesis. Todos los demás arreglos y costos asociados, no cubiertos por las tarifas mencionadas anteriormente, tales como, viaje, seguro médico, alojamiento y subsistencia para la ceremonia de graduación, son responsabilidad del estudiante.

Las tarifas se pueden pagar en tres cuotas. Se recomienda a los estudiantes que planifiquen sus pagos por adelantado y que consulten a la oficina de admisiones y finanzas para cualquier pregunta relacionada con el pago.

Requisitos

Copia de la hoja de vida

Copia del pasaporte

Copia del certificado de Licenciatura en Inglés

Carta de motivación

Prueba de dominio del idioma inglés

Copia del expediente académico en inglés

Copia de una foto profesional

Tasa de solicitud de 100 EUR (no reembolsable)

Declaración de salario, nóminas o declaración de impuestos (si solicita una beca, verifique la elegibilidad).

Para más información o completar los debidos formularios, los interesados podrán ingresar a la página web www.iaca.int