Ventura Ceballos enfrentará a la justicia la próxima semana

Para muchos, la recaptura de Ventura ha generado fuertes emociones. Una de ellas es Danibeth González, una panameña que hace cinco años trabajaba en una tienda de variedades de La Chorrera. Su jefe, un joven conocido cariñosamente como Ken, era también su amigo de la infancia. Trágicamente, Ken se convirtió en uno de los cinco jóvenes asesinados.

“Me llené de emoción y bajé corriendo”, afirmó González. “Yo no tengo tanta fe en la justicia del hombre, pero si quisiera que personas como esa no salgan de la cárcel. Así como mató a mi jefe, puede hacerlo a muchas personas”, manifestó.

Como mató a mi jefe, puede hacerlo a muchas personas" - Danibeth González, amiga y subalterna de una de las víctimas

Luego de la recaptura de Ventura Ceballos, quien es considerado un peligroso criminal, se espera que en los próximos días sea llevado ante la justicia para que responda por su fuga del centro penitenciario La Joyita.

“Lo que corresponde es proceder a la formulación de cargos, una vez se hagan los trámites administrativos”, explicó David Mendoza, fiscal Contra el Crimen Organizado.

“Si no tiene una defensa particular, el Estado le va a brindar una a través de la Defensoría de Oficio. Por el momento no hemos tenido contacto con defensa alguna”, señaló el fiscal superior, Julio Villareal.

El caso de la evasión del dominicano se procesaría bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA), mientras que el asesinato y secuestro de los 5 jóvenes en La Chorrera se mantiene bajo el sistema ordinario y en espera de juicio, que estaba suspendido hasta su recaptura.

Fuentes oficiales contaron a TVN Noticias que Ventura Ceballos ya tenía pareja en Costa Rica, se dedicaba a actividades comerciales y vivía con un grupo de dominicanos.