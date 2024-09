Enrique Lau comparece ante la Asamblea Nacional y revela que ha crecido la demanda de hemodiálisis en la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/Faltando 11 días para que culmine su gestión, Enrique Lau, actual director de la Caja del Seguro Social (CSS), comparece ante el pleno de la Asamblea tras una citación de los diputados.

El funcionario, que responde las consultas de los diputados, durante su intervención, reveló aumentan los casos de personas con insuficiencia renal crónica. "Cada mes aumentan entre 50 y 60 pacientes con insuficiencia renal crónica", por lo que el país se encuentra ante "un problema de salud pública", dijo.

Entre las consultas que responde está ¿por qué no se ha solicitado la cancelación de la licitación en proceso de Contraloría No. 2023-1-10-0-99-LP-517933, a pesar de que el presidente de la República ordenó suspender todas las licitaciones no transparentes para el país, en este caso para los pacientes con insuficiencia renal crónica?

“Yo debo expresar que realmente nosotros hemos cumplido totalmente lo que establece la ley. Los funcionarios públicos no pueden hacer otra cosa que lo que les manda la ley. Si tenemos un acto que ha sido adjudicado y que se encuentra en la Contraloría General de la República, la suspensión del acto trae consecuencias tanto económicas como legales para el país”.

Planteó que cuando se habla de que algo no es transparente, todo depende del cristal con que se mire. En todos los actos públicos que realizamos, dijo, toda la información se explica con claridad en PanamaCompra. “Así que, a estas alturas, no me está dado suspender una licitación que tiene tres años en curso y que, de no hacerla, pone en peligro la vida de los pacientes”.

“¿Ustedes se preguntarán por qué razón se suspende una licitación a petición del señor Presidente?”, dijo Lau, y acto seguido indicó que lo hizo “tratando de cooperar en todo el sentido de la palabra. Tomamos en cuenta la petición del Presidente en un acto que todavía estaba en curso; sin embargo, debo también explicar que toda acción tiene consecuencia, y la consecuencia de esta acción nos ha llevado a tener una caída en el abastecimiento de medicamentos y a modificar la forma en que estamos adquiriendo los medicamentos para los pacientes”.

El funcionario también respondió: ¿Por qué razón se canceló el primer acto de licitación No. 2022-1-10-0-99-LP-476325 del 2022 por inconvenientes y falta de transparencia, y ahora se vuelve a realizar el mismo acto, adjudicándose al mismo proveedor, aun siendo muy costoso para el país?

Señaló que el acto no fue cancelado por falta de transparencia, sino para darle oportunidad a todos. Explicó que no se adjudicó porque el actual proponente no pudo participar. Aseguró que el precio de esa adjudicación no es más caro.

¿Cuál es la ventaja de realizar una licitación por un monto global de 180 millones de dólares, que incluye edificación, construcción y kits de hemodiálisis, cuando existen otras modalidades que podrían garantizar mejor calidad y transparencia?

Al respecto, manifestó: “Cuando arribé a la administración en octubre de 2019, nos comprometimos a que todo lo que fuera tratado para temas de licitación así se iba a tratar”.

Planteó que la CSS sí está dando el servicio de hemodiálisis y que se debe avanzar hacia el trasplante renal. Estos trasplantes que realizamos en la CSS a todos los panameños que requieran este servicio se ven afectados por varios aspectos: escases de donantes, donantes vivos escasos y la provisión de órganos para trasplante cadavéricos no llega a los niveles que requerimos para poder trasplantar a los pacientes que así lo están necesitando.

Lau, quien pidió una silla para sentarse por problemas de salud mientras respondía a los diputados, aseguró que el servicio de hemodiálisis sí se está dando en la Caja del Seguro Social, mientras se perfecciona el contrato de licitación.

Con respecto al desabastecimiento de medicamentos informó que, según un informe que recién recibió , el abastecimiento en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid es del 88.3%. “Acabo de recibir en mi teléfono el informe sobre el abastecimiento de la farmacia del Complejo Hospitalario, que reporta un 88.3% de un cuadro básico que es muy amplio”, dijo.

El debate ha girado, en su mayoría, entorno al tema de la hemodiálisis.

A esta hora, los diputados siguen cuestionando a Lau.