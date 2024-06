Escasez de medicamentos: La odisea de los pacientes con enfermedades crónicas

Ciudad de Panamá/La falta de medicamentos es la odisea que atraviesan los pacientes de enfermedades crónicas y degenerativas a diario, ante un 'sistema paupérrimo' que no logra satisfacer las necesidades, cuyo avance depende del uso de estos fármacos únicos y exclusivos.

Este grupo de pacientes se ha cansado y alzan su voz, recurriendo a los medios de comunicación para que sean escuchados y es a través del Dr. Orlando Quintero de Probidsida, vocero de este grupo, a sabiendas de que se ha aprobado una ley de medicamentos y reformas.

Consideran que hay mecanismos que no funcionan y deben ser revaluados con la existencia de vacíos en la norma y la estructura para aplicar no funciona en lo absoluto. El Dr. Quintero califica esta estructura como 'burrocracia' que desde septiembre de 2023, la ley de prevención para la escasez está en el aire, habiendo una compra de 351 medicamentos que se realizó de diciembre a enero y aún no se ha entregado.

En este sentido, hay otra compra más de 226 medicamentos que se mantiene en el aire, que no ha sido asignada o refrendada por la junta directiva, existiendo un listado oficial denominado 'long y no long', caracterizado como el cuadro básico. Asimismo, Quintero expresó que el medicamento de los pacientes VIH están dentro de los 'long' estando en el listado oficial.

La ley favorece a que las cosas se agilicen y de hecho las compras conjuntas, en sentido para prevención de la escasez, que de inmediato funcionó y los proveedores entregaron" aseguró Quintero.

Agregó que los proveedores necesitan la orden de compra y no la tienen, y es allí donde inicia la lentitud o entorpecimiento del sistema, convirtiéndose en una situación que frustra la operancia; recalcando que la junta directiva de la Caja de Seguro Social es la entidad que autoriza el aval o el refrendo, y aseguró que hay otro problema que el presidente de la junta directiva fue nombrado viceministro de vivienda y es hasta el 28 de junio 2024.

Quintero puntualizó que hay una urgencia notoria en el desabastecimiento de medicamentos, que le da la facultad a los directivos de la CSS a actuar para evitar esta escasez. Dentro de los pacientes afectados están alrededor de 780 personas con medicamentos específicos con un costo elevado que no pueden ser comprado del bolsillo del paciente.

"Ahora para resolver hacen compras de 2,000 frascos de medicamentos de forma directa en varias compras, porque son 5,000 pacientes que oscilan en el 80% que nivelan su enfermedad con tabletas antirretrovirales y se encuentran dentro de ese grupo", manifestó Quintero.

Una de las características de los pacientes con enfermedades crónicas, critica o degenerativa, es la continuidad del tratamiento para que no se de una descompensación, que de llegar a este punto es probable caiga en un hospital y se pierde todo el proceso. Quintero dijo que un paciente VIH hospitalizado cuesta alrededor de 10,000 dólares sin contar con seguro social.

Por urgencia notoria tiene que sentarse CSS, MEF y Contraloría para ver que hacen, y dentro de la misma estructura está la parte de finanzas, logística y compras en el aceleramiento de este proceso y cortar distancias", dijo Quintero.

Los pacientes que traviesan este problema de escasez de medicamentos están:

Pacientes con hemofilia.

Pacientes de artritis por psoriasis.

El Dr. Quintero tilda de irresponsable al sistema de salud, CSS en gran parte por este problema que aqueja a cientos de pacientes con los medicamentos, y pese a ello las consecuencias pueden ser catastróficas dentro de la administración por falta de dinero o no saben que hacer dilatando todo el proceso. No obstante, la tramitología también es algo que entorpece, ya que son muchos pasos para poder hacer la compra de medicamentos. Antes eran más de 70 pasos para ejecutar una compra y actualmente son más de 30 para la misma, considerándolo como demasiados.

Enfermedades que están más en aumento:

VIH

Esclerosis múltiple

Artritis reumatoidea

Hemofilia

Diabetes

Hipertensión

Insuficiencia renal

El Dr. elevó un mensaje, donde pide que haya una voluntad de resolver este problema y coordinación interinstitucional efectiva, mencionando a instituciones como (Mef, Minsa, Css, Contraloría), que están atados por la tramitología y la ley orgánica, resaltando que a la misma deben hacerle una adecuación.