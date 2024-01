Especialistas recomiendan actualizar mapa hidrológico de Panamá

Santiago, Veraguas/Un grupo de especialistas recomendó a las autoridades este martes que se actualice el Mapa Hidrológico de Panamá.

Esto con el fin de poder determinar la ubicación de las fuentes subterráneas de agua. De acuerdo con estas personas, el último informe se realizó hace 33 años. Plantean que en estos momentos existe suficiente agua en Panamá.

"Nosotros tenemos que apostar al agua subterránea, pero no sabemos dónde están las zonas de recarga. Establecemos políticas como el Plan Sequía, por ejemplo, pero muchas veces los pozos no dan la capacidad del caudal necesario. Cuando hacemos las pruebas, nos damos cuenta que no tiene el caudal necesario, además de no contar con el nivel estático y dinámico suficiente", manifestó Saudí González, miembro del Departamento de Suelos y Aguas de la Universidad de Panamá.

Solicitan una mejor gestión y administración del tema agua, en especial para enfrentar la sequía y dificultades que tienen los productores para obtenerla.

Con información de Ney Castillo