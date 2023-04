Estafas telefónicas y por internet las más frecuentes en Panamá ¿Sabe cómo detectarlas?

Uno de los delitos que más ha incrementado en los últimos años en Panamá son las estafas electrónicas que pueden ir desde los fraudes a través de compras en línea, el "phishing", el “smishing”, entre muchas otras. Hoy en día, los ladrones cibernéticos están desarrollando nuevas y mejores técnicas para cometer sus fechorías y usted debe estar siempre alerta a la hora de realizar cualquier negocio en el que le pidan sus datos personales o cuentas bancarias.

Los delitos de estafa y otros fraudes son modalidades que podría darse a través de una transacción de venta o compra de un producto o mercancía vía telefónica o virtual, donde la persona entrega el dinero por adelantado, pero no recibe el producto o la mercancía solicitada advirtió el capitán Daniel Cárdenas de la Dirección de Investigación Judicial.

De esta manera la persona o el cliente resulta engañada y despojada ya sea del dinero o de su bien. Estas estafas se pueden dar a través de medios cibernéticos o incluso a través de páginas reconocidas a nivel nacional que ofrecen algunos productos, razón por la cual las personas deben mantenerse precavidas a fin de evitar la estafa.

Cárdenas recomendó no solo estar pendientes a la página sino también investigar si en realidad existe el local comercial cuya dirección es publicitada. Es importante no realizar ningún depósito bancario sin no hay ningún producto y si no se conoce a la persona las compras deber ser realizadas a través de intermediarios conocidos y confiables.

Qué hacer si fuiste víctima de un fraude cibernético

Cuando una transacción no fue autorizada, es importante que mantenga la calma y realice lo siguiente:

Verifique sus cuentas, busque transacciones desconocidas para usted, todo lo que le genere dudas, ya sea el monto, ubicación del comercio u otros detalles.

Comuníquese inmediatamente con su banco para explicar la situación.

Bloqueé todas sus tarjetas para que así el estafador no pueda seguirlas utilizando.

Establezca un límite de gastos diario.

Póngase en contacto con las autoridades encargadas de los asuntos relacionados con este tipo de fraudes.

Consejos para evitar las estafas por internet

No comparta ninguna clase de información personal, datos de tarjetas de crédito, de cuenta bancaria, a nadie a través de internet.

Asegúrese de que tanto su computadora como su celular estén protegidos con un buen antivirus.

Tener un registro de todas sus contraseñas, utilizar una diferente para cada red social, aplicación de banca electrónica, entre otras. Asegúrese de cambiarlas cada cierto tiempo.

Siempre lea atentamente los correos que recibe, tanto su asunto, como el contenido y el remitente, ahí está la clave para ver si quien te contacta es un estafador o no.

Pruebe si su dirección de correo electrónico ha sido utilizada alguna vez utilizando la herramienta Have I been pwned?

Verifique que las páginas web que visite tengan un código «https://» en la barra de direcciones, y tengan un ícono de un candado cerrado.

Revise periódicamente los movimientos de tu cuenta y llama a tu banco si ves algún movimiento sospechoso.

*Con información de www.conekta.com*