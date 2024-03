Exigen nombramiento de docentes en escuela de Playa Leona

Panamá Oeste/Padres de familia del Centro Educativo de Playa Leona, exigen el nombramiento de educadores para sus estudiantes.

Actualmente, indican los acudientes, los alumnos de kínder, octavo y noveno no tienen educadores, por lo que aseguran que les han dicho que van a nombrar, sin embargo, hasta la fecha los estudiantes siguen sin iniciar las clases.

El pasado lunes, únicamente iniciaron clases los estudiantes de primer grado hasta sexto.

Los padres de familia piden una pronta respuesta por parte de la directiva del plantel y del Ministerio de Educación (Meduca)

‘’El problema por el que estamos aquí todos los padres de familia es el motivo que no tenemos maestra de inglés, no tenemos una maestra de informática, el cual el salón de informática esta hace muchísimos años y no se utiliza, los niños que van para sexto, octavo y noveno les quieren poner una maestra para los tres grupos y no queremos aceptar eso’’, manifestó Juliet Santiestevan, madre de familia.

De acuerdo con el director regional de Educación de Panamá Oeste, Enrique Bernal, ya se hicieron los nombramientos para este colegio.

‘’Ellos tuvieron una selección diferente, se les hace una entrevista y demás, pero ya la profesora encargada nos entregó a nosotros los inicios que fueron apenas el viernes pasado y ya están por llegar los docentes’’, aseguró Bernal.

Los padres de familia también dicen que en esta escuela no hay trabajadores manuales.

La matrícula de este centro educativo en Playa Leona es de 110 estudiantes y está ubicada a unos 10 minutos del centro de La Chorrera.

Con información de Yiniva Caballero