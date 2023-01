¿Cuándo se incurre o no en proselitismo político?

Ciudad de Panamá, Panamá/El exfiscal Electoral, Boris Barrios, explicó hasta dónde pueden o no los políticos aprovechar las actividades populares para hacer proselitismo político.

Según Barrios, en el caso del Desfile de Las Mil Polleras, carnavales y ferias, estas actividades están calificadas como un acto privado, no oficial del Estado aun cuando hay aportes por parte de la Autoridad de Turismo.

“El Código Electoral establece el uso de los recursos del Estado en actos públicos, oficiales, gestión de gobierno, inauguraciones de obras, donde hay una prohibición de participación de proselitismo político”, enfatizó.

Explicó que, en estos momentos, no se pueden realizar denuncias por proselitismo político, “cuando no se puede denunciar o investigar es cuando no hay un proceso electoral abierto, la fiscalía no tiene competencia, tiene competencia el Ministerio Público en los delitos ordinarios”.

Por otro lado, el exfiscal también explicó el proceso de alianzas entre colectivos políticos del cual indicó que, el Código Electoral permite la forma de las alianzas, es por ello, que muchos partidos ponen a algunos cargos a elecciones de primarias y otros los sustraen del proceso de primarias para efectos de las alianzas que ya consideran entre uno y otro colectivo.

En cuanto a la figura del vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, de renunciar al cargo de ministro de la Presidencia, para un puesto de elección popular, la Constitución de la República establece que el vicepresidente ejerce funciones en ausencia del presidente o por asignaciones del presidente y por ende puede participar de estos actos, siempre y cuando no incurra en proselitismo político.