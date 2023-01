Salidas de guion y reconocimiento del narcotráfico en la política: Lo que provocó la ley de extinción de dominio en la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/El 2023 arrancó con un fuerte conflicto entre el Ministerio de Seguridad y la Asamblea Nacional. Los protagonistas son el ministro Juan Manuel Pino y el diputado y presidente del legislativo, Crispiano Adames que subieron el nivel de sus discursos mediáticos a favor y en contra respectivamente de la ley de extinción de dominio.

Este proyecto de ley que tiene más de un año de estar en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, todavía no encuentra el apoyo y el oxígeno necesario para convertirse en ley de la República. Desde la Asamblea, el diputado Adames le pidió al ministro Pino “retirar el proyecto”, pero el Jefe de la cartera de seguridad se niega a hacerlo.

El pulseo arrancó este lunes 2 de enero en medio de la instalación de un nuevo periodo legislativo y la presentación del Informe a la Nación por parte del presidente Laurentino Cortizo. A las afueras de la Asamblea Nacional, el ministro de Seguridad Pública, dijo que “este proyecto es de un año de trabajo y que ya basta de encuestas y consultas”.

De igual forma, Pino manifestó que están abiertos a conversar y hacer los cambios que se necesiten, pero que “es un proyecto que Panamá necesita”.

“El ministerio de Seguridad Pública no va a retirar este proyecto. Hay que hacer los cambios y ajustes que se necesita, porque Panamá lo requiere. Yo me he sentado con el presidente de la Asamblea para que hagamos los ajustes (…) Hay diputados que están a favor y otros en contra. Este es un proyecto de un año de trabajo. Ya basta de encuestas y de consultas”, aseveró Pino.

Salida del guion

Crispiano Adames le correspondía rendir un informe ante el hemiciclo legislativo de su gestión como Presidente de la Asamblea. Y en medio del mismo hizo uso de un lenguaje figurativo para decir que la aspirina de la ley de extinción de dominio debe ser construida de manera local.

Adames en medio de su discurso, soltó el guion y cuestionó desde su sentir, sin palabras arregladas y ordenadas por asesores, a la ley de extinción de dominio. Para el diputado, que cuando era presidente de la Comisión de Gobierno viajó a Colombia para conocer más de esta normativa, destacó que en el país suramericano el concepto de extinción de dominio está dentro de la Constitución Política colombiana y que les tomó 18 años ponerse de acuerdo y aprobarla.

“Nosotros no estamos en contra de que podamos desarrollar una materia que vaya en contra de varios principios: Primero el terrorismo, contra el tráfico de armas, trata de blancas y también el narcotráfico”, dijo Adames.

En medio de su acalorado discurso y donde le pidió directa y públicamente a Pino retirar el proyecto, el presidente de Asamblea del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), reconoció que el narcotráfico también está en la política.

“El narcotráfico no está solamente en la política (…) No somos santos, pero podemos mirar al cielo. Yo espero que los empresarios, y gremios diversos levanten la mano [Sobre este proyecto]”, sentenció el diputado.

Los cuestionamientos contra la ley de extinción de dominio también llegaron más temprano por el actual presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila.

De acuerdo a Ávila esta iniciativa legislativa viola varias leyes nacionales e incluso artículos de la Constitución Política en Panamá.

“99% de los juristas panameños no está de acuerdo con la forma en la que está redactada esta ley de extinción de dominio (…) Se violan principios de la Carta Magna respecto a la propiedad privada”, aseguró el diputado.

Según Leandro cuando él llegó a la presidencia de la Comisión de Gobierno, la ley tenía un año engavetada y durante sus 6 meses de gestión se han hecho foros y discusiones. Recientemente se les envió a representantes de la empresa privada para conocer su opinión.

Consultado sobre la presencia de la narco política en la Asamblea Nacional y el freno a la ley que busca cautelar los bienes de los narcotraficantes en Panamá, el diputado habló por él, pero no incluyó en su defensa a sus compañeros de partido en el legislativo.

“Yo no tengo nada que ver con el crimen organizado, cuando me hablan de narco política que las autoridades nos digan quienes están. De la noche a la mañana resulta que la ley de extinción de dominio va a resolver estos problemas”, dijo el diputado Ávila.

El presidente Laurentino Cortizo durante su informe a la Nación no dedicó ninguna línea a este anteproyecto de ley.