Explotación sexual contra menores: 'El peligro ya no está en las calles, sino en el entorno familiar'

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Gravísimo!, así catalogó la abogada especialista en manejo de atención a víctimas y familia, Edna Jaramillo, los casos de explotación sexual comercial de menores que se han venido registrando en el país, y que dejan evidenciados que el peligro ya no está en las calles, sino en su entorno familiar.

Para Jaramillo, más allá de las sanciones, endurecimiento y acuerdos de las penas, existen otros pilares dentro de estos procesos, que son más importantes como la prevención, protección y atención a la víctima.

Mencionó que existe la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), que tiene como misión trabajar precisamente, en políticas de prevención y goza de recursos para hacer planes, programas en atención y sensibilización, no obstante, no estos planes no se ven.

Añade Jaramillo, que entre los pilares que se deben atender cuando se habla de prevención y protección de esta niñez, es necesario el atender el entorno familiar, el entorno social, educativo y social.

Por otro lado, la especialista indicó que el niño que está sujeto a este tipo de situaciones, se muestra retraído, presenta cambios en sus estados de ánimo y en su manera de socializar.

Instó a la población a ser parte de la solución ante estos delitos, más allá de quedarse en la simple queja. “Tenemos que actuar y denunciar, no nos podemos quedar callados”.

Jaramillo enumeró una serie de condenas que se han dado producto de estos delitos en Panamá, por parte del Ministerio Público, contra personas dedicadas a este flagelo, no obstante, se necesita dotar de más recursos a la entidad para que los fiscales puedan resolver más casos.