Fiscalía busca a una tercera persona vinculada al homicidio de Charles Reyes

Ciudad de Panamá/Una tercera persona vinculada al atroz asesinato del joven nutricionista Charles Dean Reyes Zambrano, está siendo buscada por la Sección de Homicidio y Femicidio de Fiscalía Metropolitana.

Se trata del ciudadano Luis Miguel Almengor González, quien es requerido por su presunta vinculación en el homicidio doloso agravado y otros delitos en perjuicio de Reyes Zambrano, quien fue encontrado descuartizado el pasado 7 de marzo en el sector de Felipillo, corregimiento de La 24 de Diciembre.

Este martes de 2 de abril se emitió una orden de búsqueda y captura, razón por la cual la Fiscalía de Homicidio solicita la colaboración para dar con el paradero de Luis Miguel Almengor González.

Indicaron que cualquier tipo de información proporcionada se manejará en estricta confidencialidad.

Por este caso ya se encuentran dos personas bajo detención provisional. La primera persona que se entregó fue Jeremy Alexander Ramos Córdoba alias "Wuasón" y el segundo fue José Joel Berrío, ambos se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades en compañía de sus asesores legales.

Julio Campines, fiscal de la causa penal, solicitó que se le imputaran cargos a Berrío por homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita. En tanto, Wuasón está imputado por homicidio agravado y robo.

Además, Campines confirmó que hay más personas vinculadas al homicidio de Reyes, nutricionista de profesión y quien ejercía como supervisor de la empresa encargada de la comida en el Centro Penitenciario La Joya.

Desaparición de Charles Reyes

Fue el jueves 7 de marzo la última vez que los padres de Charles Reyes Zambrano lo vieron con vida.

Era su día libre, y salió de su residencia ubicada en la 24 de Diciembre a media mañana de aquel día. Según dijo a sus padres, saldría a realizar algunas diligencias prometiendo regresar a casa. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce su paradero y sus padres se encuentran desesperados para saber qué ocurrió a su hijo.

“Él siempre las veces que salía y se iba a quedar por fuera decía yo no vengo hoy, pero esta vez no fue igual”, dijo su padre al tiempo que explicaba que no era de los que se quedaba fuera de casa sin comunicarse.

Reyes Zambrano era nutricionista de profesión y ejercía como supervisor de la empresa encargada de la comida en el Centro Penitenciario La Joya.

Según detalló el fiscal Campines, el vehículo de Reyes fue ubicado el sábado 9 de marzo en el sector de Santa Rita de Cabra, en Pacora y por este hecho, es investigado Wuasón.

El jueves 14 de marzo, la Policía Nacional halló un cuerpo descuartizado, en el sector conocido como El Llano de Felipillo, tras la llamada de una mujer que dio las coordenadas en donde se encontró el cuerpo. Para el 18 de marzo las autoridades ya habían confirmado que se trataba del cuerpo del joven nutricionista.